Космическая сумма: Спустя три месяца "игнора" долг Насти Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое

Сейчас организатор легендарной "голой" вечеринки должна отдать налоговой 20,9 миллиона рублей. Ещё в начале мая её предупреждали о необходимости погашения долга, но Ивлеева этот факт проигнорировала. Каждый день задолженность становится всё больше. При этом счета блогерши до сих пор не разбанили.