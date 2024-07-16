Космическая сумма: Спустя три месяца "игнора" долг Насти Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое
SHOT: Блогерша Анастасия Ивлеева задолжала налоговой 20,9 млн рублей
Долг блогерши Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое. Третий месяц инфлюенсерша не платит по счетам, сообщает SHOT.
Сейчас организатор легендарной "голой" вечеринки должна отдать налоговой 20,9 миллиона рублей. Ещё в начале мая её предупреждали о необходимости погашения долга, но Ивлеева этот факт проигнорировала. Каждый день задолженность становится всё больше. При этом счета блогерши до сих пор не разбанили.
Напомним, в конце 2023 года стало известно, что Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов. В конце мая сообщалось, что долг составил 11,2 миллиона рублей. Тогда телеведущая получила предупреждение о возможной блокировке счетов. Позже они всё-таки попали в бан.
ТАСС / Сергей Савостьянов