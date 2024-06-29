Элджей напал на журналиста SHOT после вопроса о долгах Ивлеевой
Рэпер Элджей ударил корреспондента SHOT после вопроса о долгах его бывшей жены Анастасии Ивлеевой. Инцидент попал на камеру.
Элджей напал на журналиста после вопроса о долгах Ивлеевой. Видео © SHOT
Корреспондент решил поинтересоваться, как живёт артист, который большую часть времени проводит за границей, а в Россию прилетает на заработки. После вопроса о долгах перед ФНС его экс-супруги — блогерши Насти Ивлеевой — музыкант не выдержал и попытался выбить телефон из рук журналиста, после чего к диалогу подключились его сопровождающие. Сам же рэпер поспешил в вагон.
Напомним, в конце 2023 года стало известно, что Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. В конце мая Life.ru писал, что она задолжала ФНС 11,2 миллиона рублей. Тогда телеведущая получила предупреждение: если не заплатит всё вовремя, то её счёт заблокируют или не выпустят из России. А совсем недавно стало известно, что счета блогерши всё-таки попали в бан.