Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 13:24

Элджей напал на журналиста SHOT после вопроса о долгах Ивлеевой

Рэпер Элджей ударил корреспондента SHOT после вопроса о долгах его бывшей жены Анастасии Ивлеевой. Инцидент попал на камеру.

Элджей напал на журналиста после вопроса о долгах Ивлеевой. Видео © SHOT

Корреспондент решил поинтересоваться, как живёт артист, который большую часть времени проводит за границей, а в Россию прилетает на заработки. После вопроса о долгах перед ФНС его экс-супруги — блогерши Насти Ивлеевой — музыкант не выдержал и попытался выбить телефон из рук журналиста, после чего к диалогу подключились его сопровождающие. Сам же рэпер поспешил в вагон.

Подумала две секунды: Бузова номинировала Ивлееву на звание "Кринж года"
Подумала две секунды: Бузова номинировала Ивлееву на звание "Кринж года"

Напомним, в конце 2023 года стало известно, что Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. В конце мая Life.ru писал, что она задолжала ФНС 11,2 миллиона рублей. Тогда телеведущая получила предупреждение: если не заплатит всё вовремя, то её счёт заблокируют или не выпустят из России. А совсем недавно стало известно, что счета блогерши всё-таки попали в бан.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Элджей
  • Настя Ивлеева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров