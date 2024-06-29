Элджей напал на журналиста SHOT после вопроса о долгах Ивлеевой

Корреспондент решил поинтересоваться, как живёт артист, который большую часть времени проводит за границей, а в Россию прилетает на заработки. После вопроса о долгах перед ФНС его экс-супруги — блогерши Насти Ивлеевой — музыкант не выдержал и попытался выбить телефон из рук журналиста, после чего к диалогу подключились его сопровождающие. Сам же рэпер поспешил в вагон.