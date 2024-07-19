Фирму Ивлеевой "Коленки пчелы" исключили из реестра предпринимателей

Фирму блогерши Анастасии Ивлеевой "Коленки пчелы" исключили из реестра предпринимателей. По данным SHOT, Настино ООО, которое занимается продажей чипсов и лимонадов, официально перестало считаться предприятием 10 июля, просуществовав ровно три года и четыре месяца.

Предварительная причина исключения — Ивлеева вовремя не сдала налоговую отчётность. Отметим, что членам Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства доступны разные привилегии от государства, например, кредиты с господдержкой, пониженные страховые взносы, упрощённый бухучёт, сокращённые сроки проверок. Компания блогерши теперь всего этого лишилась.

Напомним, ранее стало известно, что долг блогерши Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое. Ещё в начале мая её предупреждали о необходимости погашения задолженности, но инфлюенсерша уже третий месяц не платит по счетам, а долг с каждым днём растёт и составляет уже 11,3 миллиона рублей. Теперь судебные приставы разыскивают Настюшку-опасность, а её машина Lamborghini арестована.