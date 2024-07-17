Судебные приставы разыскивают Ивлееву за многомиллионный долг
Против Ивлеевой возбудили производство за неуплату налогов на 11,3 млн рублей
Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360
Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство за неуплату налогов на 11,3 млн рублей против блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает SHOT.
В беседе с телеграм-каналом представители Насти отказались от комментариев.
Напомним, ранее стало известно, что долг блогерши Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое. Ещё в начале мая её предупреждали о необходимости погашения долга, но инфлюенсерша уже третий месяц не платит по счетам, а долг с каждым днём растёт.
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