Lamborghini Ивлеевой арестован из-за долгов по налогам

Lamborghini блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой арестован из-за её долгов по налогам, сообщает SHOT. Сейчас на авто, которое Настя купила в прошлом году в кредит за 40 млн рублей, наложен запрет на регистрационные действия.

Но пока Ивлеева продолжает кататься на "ламбе". Например, только вчера блогерша превысила скорость на Московском большом кольце, и ей прилетел штраф на 500 рублей. За год её Lamborghini насобирал 72 штрафа за превышение на 100 тысяч рублей. Все, кроме последнего, оплачены.

Анастасия Ивлеева за рулём своего Lamborghini. Видео © SHOT