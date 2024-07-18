Lamborghini Ивлеевой арестован из-за долгов по налогам
Анастасия Ивлеева. Фото © Youtube / JETCAR (https://www.youtube.com/watch?v=aLkjYC5M0kg)
Lamborghini блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой арестован из-за её долгов по налогам, сообщает SHOT. Сейчас на авто, которое Настя купила в прошлом году в кредит за 40 млн рублей, наложен запрет на регистрационные действия.
Но пока Ивлеева продолжает кататься на "ламбе". Например, только вчера блогерша превысила скорость на Московском большом кольце, и ей прилетел штраф на 500 рублей. За год её Lamborghini насобирал 72 штрафа за превышение на 100 тысяч рублей. Все, кроме последнего, оплачены.
Анастасия Ивлеева за рулём своего Lamborghini. Видео © SHOT
Напомним, ранее стало известно, что долг блогерши Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое. Ещё в начале мая её предупреждали о необходимости погашения долга, но инфлюенсерша уже третий месяц не платит по счетам, а долг с каждым днём растёт и составляет уже 11,3 млн рублей. Теперь судебные приставы разыскивают Настюшку-опасность.