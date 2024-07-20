Помните детей из шоу "Самый умный"? Вот кем они стали в 2024 году

Когда интеллектуальное шоу "Самый умный" впервые вышло в эфир, оно сразу стало событием. Дети, обладающие недюжинным умом и эрудицией, покоряли сердца зрителей. Но как сложилась их жизнь после того, как софиты погасли? Давайте посмотрим, кем стали те, кто блестяще отвечал на самые сложные вопросы.

Андрей Овсянников — трёхкратный чемпион Младшей лиги

Как сложилась судьба детей из шоу "Самый умный" — Андрей Овсянников. Фото © samyj-umnyj.fandom

Андрей Овсянников — человек, который сумел выиграть три сезона подряд. Он был настоящей звездой "Самого умного" в сезоне осень – зима 2004, 2005 и 2006 годов. Казалось бы, путь в науку или медицину ему предначертан. И действительно, Андрей поступил в медицинский вуз с мечтой стать хирургом. Но жизнь внесла свои коррективы. Андрей ушёл из медицины и выбрал программирование. Сегодня он работает в IT-сфере, занимаясь проектами для фешен-индустрии. "Программирование открыло для меня новые горизонты и стабильный заработок", — говорит он.

Сергей Резниченко — призёр Младшей и Старшей лиги

Чем сегодня занимаются звёзды шоу "Самый умный": что случилось с Сергеем Резниченко. Фото © ctc.ru, © samyj-umnyj.fandom.com

Сергей Резниченко — настоящий вундеркинд. В сезоне зима – весна 2004 и 2006 годов он поражал всех своими знаниями и умениями. Этот мальчик знал наизусть таблицу Менделеева, как обсуждалось не раз, уже в семь лет прочитал "Войну и мир". Но его блестящий ум не помог ему справиться с жестокими реалиями жизни. Сергей столкнулся с трудностями в учёбе и личной жизни, не сумев найти своё место в обществе. В начале 2011 года он ушёл из жизни, не выдержав давления.

Денис Галиакберов — чемпион Младшей лиги 2010 года

Участники шоу "Самый умный" в 2024 году: Денис Галиакберов. Фото © samyj-umnyj.fandom.com, © uchastniki.com

Денис Галиакберов победил в сезоне зима – весна 2010 года, завоевав "Золотого сурка". Несмотря на амбициозные планы открыть "Школу сурков" в Казани, он сосредоточился на учёбе и достиг впечатляющих успехов. После победы на Всероссийской олимпиаде по экономике Денис поступил в Высшую школу экономики и окончил магистратуру. Сейчас он работает в международном консалтинговом агентстве и продолжает участвовать в интеллектуальных играх. В 2021 году Денис стал обладателем "Хрустальной совы" в игре "Что? Где? Когда?".

Арсений Ламеко — чемпион Старшей лиги 2011 года

Жизнь после шоу "Самый умный": история Арсения Ламеко. Фото © samyj-umnyj.fandom.com

Арсений Ламеко, победитель сезона зима – весна 2011 года, с тех пор не переставал себя искать. После шоу "Самый умный" он поступил на факультет дизайна, но быстро понял, что это не его призвание. В поисках Арсений отправился на Урал, где нашёл своё место в буддийском храме "Шедруб линг". Ощущение "мощной астральной энергии" заставило его сменить имя на Коко. Сегодня Арсений занимается йогой и карвингом — искусством резьбы по овощам и фруктам.

Борис Белозёров — чемпион Золотой лиги 2011 года

Что стало с победителями шоу "Самый умный": Борис Белозёров. Фото © VK / "Самый умный" → "Умнее всех"

Борис Белозёров установил рекорд в 2011 году, дав 46 правильных ответов за две минуты в суперфинале. Этот юноша не остановился на достигнутом и продолжил блестящую карьеру в интеллектуальных играх. Он участвовал в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", где стал обладателем "Хрустальной совы". Кроме того, Борис окончил МГИМО с красным дипломом и увлёкся киберспортом. В 2021 году он был комментатором на турнире The International по Dota 2.