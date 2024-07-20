Два брака и интрижки с малолетками: все любимые женщины Григория Лепса Life рассказывает о личной жизни народного артиста России Григория Лепса, который нашёл себе молодую избранницу из светского общества. 19 июля, 21:19 Фанаты певца Григория Лепса в шоке. Их 62-летний любимец закрутил роман с 18-летней Авророй Кибой. Коллаж © Life. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Lobanov, © ТАСС / Михаил Терещенко

Самая молодая

Фанаты певца Григория Лепса в шоке. Их 62-летний любимец закрутил роман с девушкой Авророй Кибой, которой всего 18. Получается, разница между ними целых 44 года!

Сначала артист появился с новой избранницей на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Затем парочка под руку посетила церемонию вручения премии Муз-ТВ в Москве. Там на вопрос журналистов, кто его спутница и можно ли её назвать невестой, Лепс ответил: "Она ещё не решила, но, скорее всего, да!"

Уже на своём концерте во время исполнения песни Лепс посвятил любимой песню, в которой есть пророческие строчки:

"Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, Ведь ты же так красива в свои 18! Я поднимаю руки, но вдруг, может статься, Ты новый шанс от скуки и незачем гнаться".

При этом сама девушка активно танцевала и смеялась, когда Григорий пел свой хит.

Что известно об Авроре Кибе

Аврору Кибу часто называют дочерью олигарха. Её родители действительно много лет были состоятельными людьми, но в последние годы, как пишут в Сети, якобы потеряли бизнес.

Также известно, что Киба является студенткой МГИМО, а в детстве занималась балетом.

К тому же её называют светской львицей. В соцсетях Авроры много гламурной жизни: дорогие украшения, огромные букеты цветов, путешествия и тусовки.

Аврора Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Жёны Лепса

В 1982 году Лепс связал себя узами брака со Светланой Дубинской. С будущей женой он познакомился, будучи студентом музыкального училища. У молодожёнов появилась дочь Инга. Девочка пошла по стопам отца, отучилась на актрису и начала петь. Однако брак Григория и Светланы не продлился долго. В 1987-м они официально развелись.

Григорий Лепс с дочерью от первого брака Ингой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Второй женой певца стала танцовщица балета Анна Шаплыкова. Девушка выступала вместе с Лаймой Вайкуле. Лепс сразу же влюбился, но вот с предложением руки и сердца не спешил. Анна сама проявила инициативу, и влюблённые сыграли свадьбу.

Анна и Григорий много лет считались образцовой парой. У них в браке родилось трое детей: девочки Ева и Николь, а также сын Вано. В 2021-м поклонников шокировала новость, что музыкант разводится спустя 20 лет брака.

"Единственное, что могу сказать: во всём случившемся, в нашем разводе, виноват только один человек. И это я. Других виновных в этом нет", — заявил в одном из своих интервью певец.

Анна и Григорий Лепс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Скандала из-за развода не было. Бывшие супруги в досудебном порядке разделили имущество и определили опеку над тремя детьми.

Горевала Анна после расставания с мужем недолго. Вскоре она начала встречаться с манекенщиком Дмитрием Савчуком, который моложе её больше чем на десять лет.

Интрижки после развода

После развода Лепс начал крутить недолговременные романы.

В 2021 году стало известно об отношениях Лепса с известной телеведущей Юлией Барановской. Эту информацию подтверждала даже Ксения Собчак в программе "Вечерний Ургант". Но их роман продлился недолго.

В том же году Григория застали в компании молодой модели. Ею оказалась обладательница титула "Мисс Львов – 2018" Наталья Болюх.

Наталья Болюх и Григорий Лепс. Фото © Telegram / spletni_tg

Уже в 2023-м Лепсу многие СМИ приписали роман с блогером Елизаветой Ридель, с которой он познакомился на частном выступлении в Дубае. Правда, многие поклонники не поверили в искренность певца и назвали этот роман пиаром.

Возможно, и роман с Авророй Кибой является пиаром. Но стоит признать, что удачным. О них говорят все СМИ и обсуждают поклонники.

Женится ли Лепс на молодой девушке, которая годится ему в дочери? 0 Почему бы и нет, если это взаимовыгодный союз Скорее всего, это просто пиар-ход Я не слежу за жизнью Лепса, мне всё равно

Авторы Кира Громова