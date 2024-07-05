Как менялись победительницы конкурса "Мисс Москва" за 10 лет: фото красоток с 2014-го по 2024 год

Конкурс "Мисс Москва" уже давно стал одним из самых престижных в России, привлекая внимание не только красавиц со всей страны, но и миллионов зрителей. Каждый год жюри выбирает ту самую девушку, которая олицетворяет современный стандарт красоты. Давайте посмотрим на победительниц с 2014-го по 2024 год и узнаем, как менялись предпочтения и стандарты красоты.

2024 год — Лилиана Булатова

Объявлена победительница конкурса "Мисс Москва – 2024". Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Лилиана Булатова стала победительницей "Мисс Москва –2024" в возрасте 20 лет. Ее очарование и талант покорили жюри. Лилиана работает на показах известных дизайнеров, обожает танцевать и отлично говорит по-английски. Её победа подтверждает, что современные стандарты красоты включают в себя не только внешнюю привлекательность, но и разносторонние способности, и интеллектуальные навыки.

2023 год — Ангелина Бреженская

Ангелина Бреженская была "мисс Москва" в 2023 году. Фото © VK / Angelina Brezhenskaya

Ангелина Бреженская, 25-летняя модель и телеведущая, выиграла титул "Мисс Москва – 2023". Она окончила факультет экономики РАНХиГС, но знаний, как участвовать в конкурсах красоты, у неё гораздо больше... Как и опыта. Ангелина также ведёт новостные рубрики на телеканале "Пятница!" и Music Box. Её успех показывает, что современная "мисс" должна быть не только красивой, но и уверенной, образованной и целеустремлённой.

2022 год — Анна Янкова

Анна Янкова победила в конкурсе "Мисс Москва – 2022". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miss_annayankova

Анна Янкова, переводчица по профессии, завоевала корону "Мисс Москва – 2022". Жюри отметило её утончённую красоту и интеллигентность. Анна — яркий пример того, что победительница конкурса красоты должна быть разносторонне развитой и талантливой.

2021 год — Аля Саламова

Аля Саламова взяла титул "Мисс Москва" в 2021 году. Фото © АНГ "Москва" / Андрей Никеричев

Аля Саламова, брюнетка с обворожительной улыбкой, покорила жюри в 2021 году. Она завоевала титул "Мисс Москва – 2021", но на этом она не собиралась останавливаться. Аля стремится продолжать карьеру в сфере моды, показывая, что амбициозность и стремление к совершенству — ключевые качества современной красавицы.

2019 год — Владлена Богомолова

Владлена Богомолова обладает титулом "Мисс Москва – 2019". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / boo.vladlena

Владлена Богомолова стала "мисс Москва – 2019" в возрасте 23 лет. Она занимается танцами и мечтает стать актрисой. Её победа подчёркивает, что настоящая красота идёт рука об руку с мечтами и стремлением к самореализации.

Ксения Паленова — "мисс Москва – 2018"

В 2018 году "мисс Москва" стала Ксения Паленова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Победительницей и лицом столицы в 2018 году стала юная красотка Ксения Паленова. Известно, что девушка выиграла титул "Мисс Москва – 2018" в 24 года. Как рассказала победительница, она родилась и выросла в Москве. Также известно, что Паленова не только красавица, но и та ещё умняшка. Девушка окончила Российский экономический университет имени Плеханова и Высшую школу экономики.

Елизавета Лопатина — "мисс Москва – 2017"

21-летняя Елизавета Лопатина — победительница конкурса "Мисс Москва –2017". Фото © АГН "Москва" / Любимов Андрей

Годом ранее титул "Мисс Москва" получила 21-летняя Елизавета Лопатина. Девушка отмечала потом, что невероятно радовалась своей победе и считает триумф в конкурсе стимулом к развитию. Известно, что девушка — профессиональная туристка. Елизавета окончила Русско-Британский институт управления по специальности туризм и после бесконечно путешествует. Это её хобби. Также "мисс Москва – 2017" учит психологию, играет в большой теннис и увлекается вейкбордом.

"Мисс Москва – 2016" Татьяна Цимфер

Татьяна Цимфер взяла титул "Мисс Москва" в 2016 году. Фото © VK / Tatyana Tsimfer

В 2016 году "мисс Москва" стала 25-летняя красавица Татьяна Цимфер. Нас уже не удивить фактом, что самые красивые девушки — ещё и нередко образованные, а стереотип о том, что либо ты красивая, либо умная, не работает, но и тут Татьяна отличилась. Не каждый год в конкурсе "Мисс Москва" побеждает девушка с двумя высшими образованиями! Первый диплом у Цимфер — "Зарубежное регионоведение", а второй уже в сфере государственного и муниципального управления. Как рассказывала победительница, на момент конкурса она работала в банковской сфере с VIP-клиентами.

"Мисс Москва – 2015" — Оксана Воеводина

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина выиграла конкурс "Мисс Москва" в 2015 году. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Удивительно, но среди участниц конкурса "Мисс Москва" затесалась даже бывшая королева! Оксана Воеводина победила в 2015 году. Но девушка не просто красивая и талантливая, как оказалось, она бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V! Вот это удивительно, не правда ли?

2014 год — Ирина Алексеева

10 лет назад "мисс Москва – 2014" стала Ирина Алексеева. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

Ирина Алексеева, студентка Института современного искусства, стала "мисс Москва – 2014". Девушка буквально вырвала победу, а это было непросто. Всё-таки за корону сражались ещё 28 участниц! Тогда, 10 лет назад, внешность Ирины вызвала много вопросов у пользователей Сети, которые спорили о её необычном... стиле.