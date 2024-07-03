6 устаревших шаблонов про внешность женщин, которые мешают им быть счастливыми

Существует множество стандартов красоты, которые влияют на то, как женщины и мужчины воспринимают себя и друг друга. Однако эти шаблоны часто являются результатом социального воздействия. Вот только большинство воспринимает кем-то придуманные правила как абсолютную истину.

Как должна выглядеть женщина? На этот вопрос нам каждый день отвечают средства массовой информации, реклама, мода, искусство. В результате эти стандарты создают нереалистичные ожидания и негативное самоощущение у людей, которые не соответствуют им.

То, как будет выглядеть женщина, решать только ей. Главное — это стремление к здоровью и благополучию. Давайте вспомним про самые мохнатые и уже давно устаревшие шаблоны, которые многие женщины до сих пор применяют к себе, выбирая соответствие каким-либо стандартам красоты, а не счастье от жизни.

1. Любят только худых

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Вы удивитесь, но далеко не всегда каноном женской красоты и сексуальности была худоба. Вспомните картины эпохи Возрождения! Тогда восхищались пухлыми животиками, мягкими ляжками и в целом считали, что красивой и любимой женщины должно быть много. Так что не думайте, что обращают внимание только на "вешалок". К тому же вне зависимости от модных трендов у каждого мужчины свои предпочтения. И, как показала психология, если его мать была полноватой или с пышными формами, то именно таких девушек парень и будет считать идеалом красоты. А на худышек и не посмотрит.

2. Красивая женщина — женщина с идеальной кожей

Было бы здорово жить в полностью совершенном мире, где не мнётся одежда, всегда идеальная укладка и никогда не выскакивают прыщи. Но этого, увы, не случится.

Идеальная кожа — это часто используемый термин в контексте обсуждения красоты. Обычно он ассоциируется с безупречным ровным тоном кожи, отсутствием пятен, морщин и других несовершенств. Следует понимать, что кожа является органом и её состояние зависит от множества факторов, включая генетику, стиль жизни, окружающую среду и здоровье.

3. Женственность и красота — только в длинных волосах

Длинные густые волосы часто ассоциируются с женской красотой. Но придерживаются такого мнения в современном мире только заядлые консерваторы, которые застряли мышлением в прошлом веке. Множество моделей и знаменитостей с короткими, "мальчишечьими" стрижками доказали, что женщина может быть прекрасной с любой длиной волос или даже их отсутствием.

4. Красивые женщины — только молодые

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То же касается и устаревшего стереотипа о том, что лишь молодые женщины могут быть красивыми. И подвержена ему, как оказалось, даже дива Ким Кардашьян. А она считается чуть ли не самой красивой и сексуальной женщиной современности. Но из-за шаблонов, что красивыми признаются только молоденькие, Ким объявила о завершении карьеры. Ведь ей уже 43.

5. Обязательное наличие макияжа

Считается, что правильный макияж улучшает внешность женщины и делает её более привлекательной. Однако ассоциировать красоту исключительно с женщинами, всегда и везде наносящими макияж, не слишком правильно. Как многие считают, красота не должна быть связана только с внешними атрибутами, такими как макияж. Каждая женщина имеет своё естественное очарование и уникальные черты, которые делают её привлекательной.

6. Большая грудь, тонкая талия и сочные бёдра — это канон

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А вот и нет! И, хотя мужчины в большинстве своём любят глазами и обращают внимание на пышногрудых девиц, это не значит, что все представители сильного пола одинаковые. Как и в пункте про худобу, привлекать парней будут разные строения тел женщин. К тому же важен и культурный аспект: в различных нациях существуют свои убеждения и шаблоны красоты. Подстроиться под всё одновременно не получится.