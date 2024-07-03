6 устаревших шаблонов про внешность женщин, которые мешают им быть счастливыми
Когда покупаете ту или иную "самую модную вещь сезона", вы задумываетесь, почему вообще на эту одежду посмотрели? Вдруг это неосознанное подражание стереотипам? Проверьте, сколько устаревших клише засели в вашей голове и только мешают счастливо жить.
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Существует множество стандартов красоты, которые влияют на то, как женщины и мужчины воспринимают себя и друг друга. Однако эти шаблоны часто являются результатом социального воздействия. Вот только большинство воспринимает кем-то придуманные правила как абсолютную истину.
Как должна выглядеть женщина? На этот вопрос нам каждый день отвечают средства массовой информации, реклама, мода, искусство. В результате эти стандарты создают нереалистичные ожидания и негативное самоощущение у людей, которые не соответствуют им.
То, как будет выглядеть женщина, решать только ей. Главное — это стремление к здоровью и благополучию. Давайте вспомним про самые мохнатые и уже давно устаревшие шаблоны, которые многие женщины до сих пор применяют к себе, выбирая соответствие каким-либо стандартам красоты, а не счастье от жизни.
1. Любят только худых
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Вы удивитесь, но далеко не всегда каноном женской красоты и сексуальности была худоба. Вспомните картины эпохи Возрождения! Тогда восхищались пухлыми животиками, мягкими ляжками и в целом считали, что красивой и любимой женщины должно быть много. Так что не думайте, что обращают внимание только на "вешалок". К тому же вне зависимости от модных трендов у каждого мужчины свои предпочтения. И, как показала психология, если его мать была полноватой или с пышными формами, то именно таких девушек парень и будет считать идеалом красоты. А на худышек и не посмотрит.
2. Красивая женщина — женщина с идеальной кожей
Было бы здорово жить в полностью совершенном мире, где не мнётся одежда, всегда идеальная укладка и никогда не выскакивают прыщи. Но этого, увы, не случится.
Идеальная кожа — это часто используемый термин в контексте обсуждения красоты. Обычно он ассоциируется с безупречным ровным тоном кожи, отсутствием пятен, морщин и других несовершенств. Следует понимать, что кожа является органом и её состояние зависит от множества факторов, включая генетику, стиль жизни, окружающую среду и здоровье.
3. Женственность и красота — только в длинных волосах
Длинные густые волосы часто ассоциируются с женской красотой. Но придерживаются такого мнения в современном мире только заядлые консерваторы, которые застряли мышлением в прошлом веке. Множество моделей и знаменитостей с короткими, "мальчишечьими" стрижками доказали, что женщина может быть прекрасной с любой длиной волос или даже их отсутствием.
4. Красивые женщины — только молодые
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То же касается и устаревшего стереотипа о том, что лишь молодые женщины могут быть красивыми. И подвержена ему, как оказалось, даже дива Ким Кардашьян. А она считается чуть ли не самой красивой и сексуальной женщиной современности. Но из-за шаблонов, что красивыми признаются только молоденькие, Ким объявила о завершении карьеры. Ведь ей уже 43.
5. Обязательное наличие макияжа
Считается, что правильный макияж улучшает внешность женщины и делает её более привлекательной. Однако ассоциировать красоту исключительно с женщинами, всегда и везде наносящими макияж, не слишком правильно. Как многие считают, красота не должна быть связана только с внешними атрибутами, такими как макияж. Каждая женщина имеет своё естественное очарование и уникальные черты, которые делают её привлекательной.
6. Большая грудь, тонкая талия и сочные бёдра — это канон
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А вот и нет! И, хотя мужчины в большинстве своём любят глазами и обращают внимание на пышногрудых девиц, это не значит, что все представители сильного пола одинаковые. Как и в пункте про худобу, привлекать парней будут разные строения тел женщин. К тому же важен и культурный аспект: в различных нациях существуют свои убеждения и шаблоны красоты. Подстроиться под всё одновременно не получится.
Поэтому важно осознавать, что красота разнообразна и нет универсального определения, как должна выглядеть женщина. Каждый человек уникален и прекрасен по-своему. Не забывайте следить за своим психологическим и физическим здоровьем, любите и наслаждайтесь жизнью. А стандарты красоты ещё сто раз поменяются. Ранее Life.ru рассказывал про прогнувшихся под стереотипы знаменитостей, кто решил срочно похудеть на новомодном "Оземпике".