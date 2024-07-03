"Скрипя сердцем", "ухо в остро" и ещё 5 фраз, которые вы всегда произносите и пишете неправильно
Даже ваши давно знакомые фразы порой могут подвести. Life.ru разбирается, какие фразеологизмы мы часто используем неправильно и как избежать распространённых ошибок.
Каждый день мы произносим эти фразы, даже не задумываясь о правильности их написания. Узнайте, какие распространённые ошибки вы допускаете и как их избежать.
1. "От ворот поворот"
7 фраз, которые вы говорите неправильно каждый день. Фото © Freepik / Sketchepedia
Часто можно встретить написание "отворот-поворот", но это неверно. Вспомните, когда последний раз вы слышали, что кому-то дали "от ворот поворот"? Это выражение означает решительный отказ. Происходит оно из старинного обряда сватовства на Руси, где при отказе людей выставляли "за ворота". Отсюда и правильный вариант: "от ворот поворот".
2. "С горем пополам"
Эта фраза означает сделать что-то с большими трудностями. Правильное написание — "с горем пополам". Запомните: пишется в три слова. Многие делают ошибку, используя словосочетание "с горя" или "с горю", что неправильно. Также можно заменить это выражение на "с грехом пополам" или "со скрипом".
3. "Тютелька в тютельку"
Правильное использование популярных фразеологизмов. Фото © Freepik
Если что-то сделано очень точно, идеально, вы, вероятно, напишете "тютелька-в-тютельку". Но тут скрывается ошибка: правильно писать — "тютелька в тютельку". Без дефиса! Эта ошибка возникла из-за схожего наречия "точь-в-точь", которое действительно пишется через дефис. Однако для нашей фразы это неверно.
4. "Скрепя сердце"
Когда что-то делается неохотно, говорят "скрипя сердцем". Но правильный вариант — "скрепя сердце". Сердце не скрипит, оно "скрепляется", становясь крепче. Это устаревшее слово, и его легко спутать с привычным "скрипеть". Запомните: "скрепя сердце" — означает делать что-то через силу, с неохотой.
5. "С бухты-барахты"
Как не ошибаться в популярных выражениях: 7 крылатых фраз, в которых все ошибаются. Фото © Freepik
Иногда кажется, что это выражение связано с морем и бухтой, но это не так. "С бухты-барахты" — значит внезапно, неожиданно, без подготовки. Обратите внимание: пишется через дефис. Никакой бухты "барахты" не существует. Поэтому только "с бухты-барахты".
6. "Держать ухо востро"
Когда нужно быть начеку, говорят "держать ухо востро". Правильное написание — "востро", пишется слитно. Это наречие, которое требует слитного написания. Многие пишут "в остро", раздельно, но это неверно. Запомните: быть начеку — "держать ухо востро".
7. "Попасть впросак"
Фразы, которые мы используем неправильно: проверяем себя. Фото © Freepik
Если вы оказались в неловкой ситуации, то "попали впросак". Правильное написание слитное — "впросак". Ранее писали раздельно "в просак", но со временем это изменилось. Просак — это тупик или прядильня, место, где плетут канаты. Теперь мы пишем слитно, и это обозначает попасть в затруднительное положение.
Все эти выражения — часть нашего повседневного лексикона, поэтому важно знать, как их правильно писать. Надеемся, Life.ru помог вам разобраться — и теперь вы сможете использовать эти фразы без ошибок. Ведь грамотная речь — это визитная карточка каждого образованного человека!
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"Большая перемена", режиссёр Алексей Коренев, сценаристы Алексей Коренев, Георгий Садовников / Kinopoisk