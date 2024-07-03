"Скрипя сердцем", "ухо в остро" и ещё 5 фраз, которые вы всегда произносите и пишете неправильно

Каждый день мы произносим эти фразы, даже не задумываясь о правильности их написания. Узнайте, какие распространённые ошибки вы допускаете и как их избежать.

1. "От ворот поворот"

7 фраз, которые вы говорите неправильно каждый день. Фото © Freepik / Sketchepedia

Часто можно встретить написание "отворот-поворот", но это неверно. Вспомните, когда последний раз вы слышали, что кому-то дали "от ворот поворот"? Это выражение означает решительный отказ. Происходит оно из старинного обряда сватовства на Руси, где при отказе людей выставляли "за ворота". Отсюда и правильный вариант: "от ворот поворот".

2. "С горем пополам"

Эта фраза означает сделать что-то с большими трудностями. Правильное написание — "с горем пополам". Запомните: пишется в три слова. Многие делают ошибку, используя словосочетание "с горя" или "с горю", что неправильно. Также можно заменить это выражение на "с грехом пополам" или "со скрипом".

3. "Тютелька в тютельку"

Правильное использование популярных фразеологизмов. Фото © Freepik

Если что-то сделано очень точно, идеально, вы, вероятно, напишете "тютелька-в-тютельку". Но тут скрывается ошибка: правильно писать — "тютелька в тютельку". Без дефиса! Эта ошибка возникла из-за схожего наречия "точь-в-точь", которое действительно пишется через дефис. Однако для нашей фразы это неверно.

4. "Скрепя сердце"

Когда что-то делается неохотно, говорят "скрипя сердцем". Но правильный вариант — "скрепя сердце". Сердце не скрипит, оно "скрепляется", становясь крепче. Это устаревшее слово, и его легко спутать с привычным "скрипеть". Запомните: "скрепя сердце" — означает делать что-то через силу, с неохотой.

5. "С бухты-барахты"

Как не ошибаться в популярных выражениях: 7 крылатых фраз, в которых все ошибаются. Фото © Freepik

Иногда кажется, что это выражение связано с морем и бухтой, но это не так. "С бухты-барахты" — значит внезапно, неожиданно, без подготовки. Обратите внимание: пишется через дефис. Никакой бухты "барахты" не существует. Поэтому только "с бухты-барахты".

6. "Держать ухо востро"

Когда нужно быть начеку, говорят "держать ухо востро". Правильное написание — "востро", пишется слитно. Это наречие, которое требует слитного написания. Многие пишут "в остро", раздельно, но это неверно. Запомните: быть начеку — "держать ухо востро".

7. "Попасть впросак"

Фразы, которые мы используем неправильно: проверяем себя. Фото © Freepik

Если вы оказались в неловкой ситуации, то "попали впросак". Правильное написание слитное — "впросак". Ранее писали раздельно "в просак", но со временем это изменилось. Просак — это тупик или прядильня, место, где плетут канаты. Теперь мы пишем слитно, и это обозначает попасть в затруднительное положение.