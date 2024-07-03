Психолог предрекла массовые прогулы после решения узаконить опоздания на работу в жару
Психолог Маслова: Решение разрешить работникам опаздывать в жару вызовет прогулы
Сотрудники официально смогут опоздать на работу из-за жары. Обложка © freepik
Решение разрешить работникам опаздывать в жару может спровоцировать массовые прогулы, считает психолог, специалист по оценке и управлению персоналом Наталья Маслова. Она объяснила в беседе с "Москвой 24", что главная опасность этой идеи кроется в невозможности проверить слова сотрудников.
"Инициатива достаточно интересная. Но определять, по какой именно причине человек опоздал, будет непросто: действительно ли он пришёл позже, потому что ему было тяжело добираться, или высокая температура воздуха просто стала поводом опоздать", — рассказала Маслова.
Она предположила, что вместо опозданий на работу можно ввести летний график. То есть сотрудникам, которым действительно тяжело ехать на работу во время жары, можно разрешить приходить на час раньше, когда температура на улице ещё не достигла каких-то критических пределов.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в Госдуме предложили ввести для россиян сиесту в жару. Новая программа предполагает сокращение рабочего дня в летний и душный период. Предложение выдвинул вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Депутат призвал отпускать граждан с работы пораньше, чтобы уберечь их здоровье и жизнь. А депутаты ЛДПР внесли в Госдуму очередной законопроект с предложением не наказывать сотрудников за опоздания на работу в связи с жаркой погодой и другими тяжёлыми погодными условиями. Изменения там хотят внести в статью 192 Трудового кодекса РФ.