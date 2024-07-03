Психолог предрекла массовые прогулы после решения узаконить опоздания на работу в жару

Решение разрешить работникам опаздывать в жару может спровоцировать массовые прогулы, считает психолог, специалист по оценке и управлению персоналом Наталья Маслова. Она объяснила в беседе с "Москвой 24", что главная опасность этой идеи кроется в невозможности проверить слова сотрудников.

"Инициатива достаточно интересная. Но определять, по какой именно причине человек опоздал, будет непросто: действительно ли он пришёл позже, потому что ему было тяжело добираться, или высокая температура воздуха просто стала поводом опоздать", — рассказала Маслова.

Она предположила, что вместо опозданий на работу можно ввести летний график. То есть сотрудникам, которым действительно тяжело ехать на работу во время жары, можно разрешить приходить на час раньше, когда температура на улице ещё не достигла каких-то критических пределов.