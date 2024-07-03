Роструд разъяснил правила работы в жару, а фармацевт раскрыла, что должно быть в офисной аптечке

Работодатели должны обеспечить своим сотрудникам подходящий температурный режим, делать дополнительные перерывы, подготовить места для отдыха, а также обеспечить доступ к питьевой воде и аптечке. Об этом рассказали в Роструде.

"Учитывая жаркую погоду, работодателю необходимо идентифицировать опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, в рамках процедуры управления профессиональными рисками. В частности, опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха и опасности, связанные с воздействием микроклимата, и климатические опасности — опасность воздействия повышенных температур воздуха", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

Фармацевт Алла Сапронова объяснила, что в офисную аптечку летом должны входить тонометр, термометр, валокордин, спазмолитики (но-шпа), обезболивающие препараты, препараты для снижения повышенного давления (капотен в качестве средства экстренной помощи), а также валидол, аспирин, противовирусные препараты и иммуностимулирующие, сорбенты (активированный уголь, энтеросгель), ферменты (панкреатин), пластыри, бинты, йод, зелёнка, перекись, хлоргексидин, мазь от ушибов, антигистаминные препараты.

По её словам, аптечки должны быть во всех компаниях независимо от вида деятельности и количества сотрудников.