Роструд разъяснил правила работы в жару, а фармацевт раскрыла, что должно быть в офисной аптечке
Роструд: В жару нужно обеспечивать работникам прохладу, воду и аптечку
Работодатели должны обеспечить своим сотрудникам подходящий температурный режим, делать дополнительные перерывы, подготовить места для отдыха, а также обеспечить доступ к питьевой воде и аптечке. Об этом рассказали в Роструде.
"Учитывая жаркую погоду, работодателю необходимо идентифицировать опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, в рамках процедуры управления профессиональными рисками. В частности, опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха и опасности, связанные с воздействием микроклимата, и климатические опасности — опасность воздействия повышенных температур воздуха", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.
Фармацевт Алла Сапронова объяснила, что в офисную аптечку летом должны входить тонометр, термометр, валокордин, спазмолитики (но-шпа), обезболивающие препараты, препараты для снижения повышенного давления (капотен в качестве средства экстренной помощи), а также валидол, аспирин, противовирусные препараты и иммуностимулирующие, сорбенты (активированный уголь, энтеросгель), ферменты (панкреатин), пластыри, бинты, йод, зелёнка, перекись, хлоргексидин, мазь от ушибов, антигистаминные препараты.
По её словам, аптечки должны быть во всех компаниях независимо от вида деятельности и количества сотрудников.
"Правильным решением будет назначение ответственного за аптечку, кто сможет регулярно следить за сроками годности лекарств, а также вовремя пополнять аптечку. Важно помнить, что лекарства, хранящиеся в офисе, предназначены не для лечения, а для оказания первой помощи", — цитирует эксперта "Газета.Ru".
Напомним, что в Москве установилась изматывающая жара: столбики термометров поднялись выше +30 градусов. Такого в столице не было более 100 лет. До выходных столбики термометров будут показывать околорекордные значения, характерные разве что для самых знойных дней в южной Астрахани, — до +34 градусов. При этом ночи в столице тоже будут "египетскими". На этом фоне в Госдуме предложили ввести для россиян сиесту в жару и отпускать домой пораньше.