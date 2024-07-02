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2 июля, 19:36

В Москве побит температурный рекорд XIX века

Вильфанд: В Москве 2 июля побит температурный рекорд 1890 года

Температура воздуха в Москве поднялась до 31,9 градуса и побила 134-летний рекорд. Обложка © Freepik.com / freepik

Температура воздуха в Москве поднялась до 31,9 градуса и побила 134-летний рекорд. Обложка © Freepik.com / freepik

Столбики термометров в столичном регионе сегодня поднялись до отметки 32 градуса. В последний раз подобная жара (31,9 градуса) 2 июля в Москве стояла в далёком 1980 году (134 года назад). Об этом в беседе рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"2 июля в Москве побит рекорд 134-летней давности. На метеостанции ВДНХ зафиксировано 32 градуса", — отметил синоптик в беседе с ТАСС.

Метеоролог добавил, что около 15:00 температура воздуха в районе Балчуг поднялась до 33,2 градуса.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что 6 и 7 июня москвичей ждёт временная передышка от аномальной жары. Через столичный регион, по заверению синоптиков, будет проходить холодный атмосферный фронт.

Мария Любицкая
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