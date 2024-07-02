В Москве побит температурный рекорд XIX века

Столбики термометров в столичном регионе сегодня поднялись до отметки 32 градуса. В последний раз подобная жара (31,9 градуса) 2 июля в Москве стояла в далёком 1980 году (134 года назад). Об этом в беседе рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"2 июля в Москве побит рекорд 134-летней давности. На метеостанции ВДНХ зафиксировано 32 градуса", — отметил синоптик в беседе с ТАСС.

Метеоролог добавил, что около 15:00 температура воздуха в районе Балчуг поднялась до 33,2 градуса.