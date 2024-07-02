Москвичам пообещали в выходные передышку от аномальной жары

Температура воздуха в Москве понизится к выходным, аномальная жара начнёт отступать с пятницы. Как пояснила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, через столичный регион будет проходить холодный атмосферный фронт, благодаря чему и случится "передышка" от пекла.

При этом синоптик предупредила, что на фоне приближения холодного фронта погода может стать опасной. В частности, возможен шквалистый ветер скоростью до 20–25 метров в секунду, также могут пройти ливни, грозы и град. По словам специалиста, днём в пятницу ещё будет достаточно жарко — до 31–33 градусов, однако с пляжами стоит повременить.

"Многие поедут за город, может быть, на пляжи в Москве и так далее, тоже нужно очень внимательно смотреть за небом. Вообще, лучше, наверное, в этот день не планировать поездки на водохранилище, на пляжи, в какие-то развлекательные центры, которые находятся на открытом месте, для того чтобы избежать неприятностей и сохранить своё здоровье", — сказала Позднякова в беседе с RT.

В субботу в Москве могут пройти короткие дожди, а вот в воскресенье погода будет уже комфортная — без удушающей жары и осадков, резюмировала синоптик.