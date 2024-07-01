Врач рассказала, когда отёки в жару говорят о тромбозе и опухоли Врач Уланкина: Отёки только с одной стороны могут быть симптомом тромбоза 1 июля, 11:06 В жаркую погоду организм пытается себя охладить, для этого расширяются кровеносные сосуды. Фото © Life.ru

В жаркую погоду организм пытается себя охладить, для этого расширяются кровеносные сосуды, чтобы через них проходило больше крови. Если человек мало двигается, кровь застаивается и возникает отёк. Когда это состояние становится опасным и что в этом случае делать, Life.ru рассказала врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

По её словам, от отёков в жару сильнее всего страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с патологией вен нижних конечностей. Дело в том, что в сосудах конечностей, особенно в ногах, кровоток слабее: под действием гравитации кровь скапливается внизу.

Ещё одна причина появления отёков в жару — это попытка организма "запасти" жидкость. Обычно это происходит, если человек, испытывая жажду, пьёт не простую воду, а алкогольные или сладкие напитки либо если в его рационе много солёной пищи Ольга Уланкина Врач-эксперт Лаборатории "Гемотест"

Если отёки не физиологические (то есть не связаны с ношением узкой обуви или долгим пребыванием в неудобной позе), всегда появляются в жару и подолгу не проходят, то это может быть признаком нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, почек, щитовидной железы. Тем более стоит обратить внимание, если конечности отекают не вместе, а только с одной стороны. Это может быть симптомом тромбоза, лимфостаза или опухоли. В любом случае нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

Небольшие отёки в жару — явление частое и, как правило, неопасное, но некоторые болезни могут усугубить проблему. При варикозной болезни в сосудах накапливается больше крови, чем у здоровых людей, а болезни сердца замедляют кровоток. Задержке жидкости в организме могут способствовать нарушения функции почек, заболевания щитовидной железы, нарушение обмена веществ, низкий уровень железа и белка в крови. Также в группе риска находятся люди с заболеваниями сосудов, печени, с гормональными проблемами.

Чтобы в жару не было отёков, врач советует сбалансированно питаться, не налегая на солёное и сладкое, соблюдать питьевой режим (регулярно пить чистую негазированную воду), больше двигаться и меньше находиться на солнце.

Напомним, в Москве установилась изматывающая жара: столбики термометров превышают показатель в +30 градусов. Такого в столице не было более 100 лет. До выходных столбики термометров будут показывать околорекордные значения, характерные разве что для самых знойных дней в южной Астрахани, — до 34 градусов. При этом жарко будет и ночью.

Авторы Андрей Горяничев