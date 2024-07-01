Эндокринолог объяснила, сколько воды нужно пить каждый час, чтобы пережить жару

В знойную и особенно жаркую погоду важно пить больше жидкости для слаженной работы всего организма. Для поддержания водного баланса в период высоких температур следует потреблять не менее 0,2 литра воды каждый час. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"В жаркие месяцы мы сталкиваемся с чувством жажды и увеличенной потливостью из-за процессов терморегуляции. Пить нужно, отдавая предпочтение правильным напиткам, таким как вода или несладкие травяные чаи", — пояснила врач.

Эксперт добавила, что летний период лучше всего подходит для того, чтобы сбросить лишние килограммы, ведь в это время многие естественным образом переходят на более лёгкий и сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами.

Также благоприятным образом на процесс похудения влияют длинный световой день и тёплая погода. За счёт этих факторов в организме человека ускоряются химические процессы, при этом аппетит, напротив, снижается. Врач добавила, что для достижения заметного и быстрого результата важно вводить в свой рацион кисломолочные продукты, свежие ягоды и фрукты.