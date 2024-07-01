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1 июля, 09:06

Эндокринолог объяснила, сколько воды нужно пить каждый час, чтобы пережить жару

Врач Тананакина: В жару нужно пить 200 мл воды каждый час

В знойную и особенно жаркую погоду важно пить больше жидкости для слаженной работы всего организма. Для поддержания водного баланса в период высоких температур следует потреблять не менее 0,2 литра воды каждый час. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"В жаркие месяцы мы сталкиваемся с чувством жажды и увеличенной потливостью из-за процессов терморегуляции. Пить нужно, отдавая предпочтение правильным напиткам, таким как вода или несладкие травяные чаи",  пояснила врач.

Эксперт добавила, что летний период лучше всего подходит для того, чтобы сбросить лишние килограммы, ведь в это время многие естественным образом переходят на более лёгкий и сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами.

Также благоприятным образом на процесс похудения влияют длинный световой день и тёплая погода. За счёт этих факторов в организме человека ускоряются химические процессы, при этом аппетит, напротив, снижается. Врач добавила, что для достижения заметного и быстрого результата важно вводить в свой рацион кисломолочные продукты, свежие ягоды и фрукты.

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Ранее Life рассказал, как долго в Москве продлится изнуряющая жара. Синоптики заявили, что высокая температура продержится вплоть до 5 июня. Последний раз столбик термометра в регионе показывал подобные значения более 100 лет назад.

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Freepik

Мария Любицкая
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