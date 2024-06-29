Такого не было уже 100 лет: Москвичей предупредили о погодной аномалии в начале июля

В этом году июль в Москве начнётся с аномально жаркой погоды, которой в регионе не было на протяжении ста лет. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. Температура воздуха поднимется выше 30 градусов.

Ранее Life.ru уже писал о том, что в начале июля в российской столице температура воздуха будет достигать даже 34 градусов. Всё дело в антициклоне, который хозяйничает в Западной Европе и движется в сторону Центральной России. Врачи рассказали, что перенести такую жару будет непросто. Под особым риском окажутся люди с хроническими заболеваниями. Поэтому им стоит подготовится к погодным аномалиям как можно тщательнее.