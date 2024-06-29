Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 19:14

Такого не было уже 100 лет: Москвичей предупредили о погодной аномалии в начале июля

Синоптик Ильин: Июль в Москве начнётся с аномальной жары

В этом году июль в Москве начнётся с аномально жаркой погоды, которой в регионе не было на протяжении ста лет. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. Температура воздуха поднимется выше 30 градусов.

"Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём в столице температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов. Ночью она не опустится ниже +20...+22 градусов", — рассказал синоптик о погоде на 1 июля интернет-изданию Regions.

Ильин добавил, что ветер будет слабым, а давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В преддверии рекордной жары москвичам напомнили, что делать при солнечном ударе
В преддверии рекордной жары москвичам напомнили, что делать при солнечном ударе

Ранее Life.ru уже писал о том, что в начале июля в российской столице температура воздуха будет достигать даже 34 градусов. Всё дело в антициклоне, который хозяйничает в Западной Европе и движется в сторону Центральной России. Врачи рассказали, что перенести такую жару будет непросто. Под особым риском окажутся люди с хроническими заболеваниями. Поэтому им стоит подготовится к погодным аномалиям как можно тщательнее.

Обложка ©

Freepik/ArthurHidden

Нигина Азамова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров