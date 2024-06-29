Такого не было уже 100 лет: Москвичей предупредили о погодной аномалии в начале июля
Синоптик Ильин: Июль в Москве начнётся с аномальной жары
В этом году июль в Москве начнётся с аномально жаркой погоды, которой в регионе не было на протяжении ста лет. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. Температура воздуха поднимется выше 30 градусов.
"Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём в столице температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов. Ночью она не опустится ниже +20...+22 градусов", — рассказал синоптик о погоде на 1 июля интернет-изданию Regions.
Ильин добавил, что ветер будет слабым, а давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее Life.ru уже писал о том, что в начале июля в российской столице температура воздуха будет достигать даже 34 градусов. Всё дело в антициклоне, который хозяйничает в Западной Европе и движется в сторону Центральной России. Врачи рассказали, что перенести такую жару будет непросто. Под особым риском окажутся люди с хроническими заболеваниями. Поэтому им стоит подготовится к погодным аномалиям как можно тщательнее.