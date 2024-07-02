От судорог до инфарктов: Врач предупредила россиян об опасности "тропических ночей"

В ряде российских регионов, включая Москву, ночью температура воздуха не опускается ниже 20 градусов тепла. О том, почему такие "тропические ночи" опасны для здоровья, рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.

Как объяснила специалист, ночные комфортные температуры летом должны быть около 15–16 градусов, а влажность не превышать 60%. А вот повышение ночных температур более 18 градусов уже несёт опасность для здоровья. В группе риска, подчеркнула врач, находятся пациенты с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, неврологической патологией, проблемами с дыхательной системой, а также те, кто страдает ожирением.

"Признаком того, что "тропические ночи" отрицательно сказываются на вашем здоровье, свидетельствуют: ощущения перебоев в работе сердца, головная боль, сильная усталость, ускоренный ритм сердца, отёчность в конечностях и на лице, утренняя утомляемость, тошнота и судороги", — отметила Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом у некоторых людей из-за "тропических ночей" может резко повышаться или понижаться артериальное давление, что грозит инфарктами и инсультами, резюмировала специалист.