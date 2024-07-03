В Госдуме предложили ввести для россиян сиесту в жару
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сокращать рабочий день в жару
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России сиесту (в тёплых странах так называют время, отведённое на обеденный отдых, когда особенно жарко). Депутат призвал отпускать граждан с работы пораньше, чтобы уберечь их здоровье и жизнь.
"Давайте уже примем мой закон по противодействию жаре, чтобы людей отпускали раньше с работы. Чтобы была эта сиеста, как называется во всём мире, то есть ограничение рабочего времени, когда жарко. Когда жарко, плавится всё: техника, взрываются газовые баллоны, ну и, конечно, человеку тяжело. Спасайте людей, берегите наших людей", — отметил Чернышов.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России сиесту. Видео © Life.ru
По его словам, сейчас документ на рассмотрении в Госдуме, ожидается первое чтение. Парламентарий призвал принять закон как можно быстрее.
Напомним, что в Москве установилась изматывающая жара: столбики термометров поднялись выше +30 градусов. Такого в столице не было более 100 лет. До выходных столбики термометров будут показывать околорекордные значения, характерные разве что для самых знойных дней в южной Астрахани, — до +34 градусов. При этом ночи в столице тоже будут "египетскими".
Рекордные температуры уже губительно действуют на людей. Так, 3 июля в Москве крановщик потерял сознание в кабине на высоте 32-го этажа из-за жары и скончался. А 2 июля три человека утонули в столице, пытаясь охладиться.
АГН "Москва" / Артур Новосильцев