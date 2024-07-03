В Госдуме предложили ввести для россиян сиесту в жару

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России сиесту (в тёплых странах так называют время, отведённое на обеденный отдых, когда особенно жарко). Депутат призвал отпускать граждан с работы пораньше, чтобы уберечь их здоровье и жизнь.

"Давайте уже примем мой закон по противодействию жаре, чтобы людей отпускали раньше с работы. Чтобы была эта сиеста, как называется во всём мире, то есть ограничение рабочего времени, когда жарко. Когда жарко, плавится всё: техника, взрываются газовые баллоны, ну и, конечно, человеку тяжело. Спасайте людей, берегите наших людей", — отметил Чернышов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России сиесту. Видео © Life.ru

По его словам, сейчас документ на рассмотрении в Госдуме, ожидается первое чтение. Парламентарий призвал принять закон как можно быстрее.