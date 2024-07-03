В Москве крановщик отключился от жары на высоте 32-го этажа, врачи не могут к нему подняться

В южной части Москвы крановщик, работавший на высоте 32-го этажа, потерял сознание от сильной жары. Как пишет SHOT, это произошло на стройке ЖК High life.

По информации телеграм-канала, когда строительный кран вдруг остановился, один из коллег оператора устройства поднялся к нему в кабину и нашёл мужчину в отключке и "холодным на ощупь". Медики не могут добраться к нему на такую высоту, к месту происшествия уже следуют спасатели.