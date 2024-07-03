Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 06:40

В Москве крановщик отключился от жары на высоте 32-го этажа, врачи не могут к нему подняться

На стройке в Москве крановщик потерял сознание от жары на высоте 32-го этажа

В южной части Москвы крановщик, работавший на высоте 32-го этажа, потерял сознание от сильной жары. Как пишет SHOT, это произошло на стройке ЖК High life.

По информации телеграм-канала, когда строительный кран вдруг остановился, один из коллег оператора устройства поднялся к нему в кабину и нашёл мужчину в отключке и "холодным на ощупь". Медики не могут добраться к нему на такую высоту, к месту происшествия уже следуют спасатели.

В Челябинске пассажирка автобуса потеряла сознание из-за раскалённого радиатора
В Челябинске пассажирка автобуса потеряла сознание из-за раскалённого радиатора

Беспощадная жара опасна не только дискомфортом, но и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Ранее Life.ru рассказывал о том, как на западе Москвы из реки выловили тело утопленника, успевшее посинеть. Предварительно, мужчина изнывал от аномальной жары и попытался охладиться в воде, но это закончилось трагедией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AnyVidStudio

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров