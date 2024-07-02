Пытался спастись от жары: В Москве из реки выловили посиневшее тело мужчины

На западе Москвы из воды выловили тело человека. По данным SHOT, посиневший труп мужчины средних лет достали неподалёку от Таманской улицы в районе Хорошёво-Мнёвники.

Личность погибшего и обстоятельства трагедии устанавливаются. По данным телеграм-канала, он утонул, пытаясь спастись от аномальной жары в близлежащем парке Серебряный бор.