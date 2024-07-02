Пытался спастись от жары: В Москве из реки выловили посиневшее тело мужчины
SHOT: В Москве мужчина утонул, пытаясь спастись от аномальной жары
На западе Москвы из воды выловили тело человека. По данным SHOT, посиневший труп мужчины средних лет достали неподалёку от Таманской улицы в районе Хорошёво-Мнёвники.
Личность погибшего и обстоятельства трагедии устанавливаются. По данным телеграм-канала, он утонул, пытаясь спастись от аномальной жары в близлежащем парке Серебряный бор.
А в Томской области завершились поиски девятилетнего мальчика, утонувшего в реке Шегарке 27 июня. Он с сестрой и друзьями решил искупаться в неположенном месте и попал под влияние течения. Тело нашли лишь спустя неделю.
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