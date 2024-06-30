Тело подростка нашли в водоёме в Приморье
Прокуратура: Подросток утонул во время купания в водоёме в Приморском крае
Подросток 2008 года рождения утонул во время купания в водоёме в Уссурийске Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Водоём в Уссурийске в Приморском крае, где пропал подросток. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
"Днём 30 июня подросток 2008 года рождения ушёл под воду во время купания в необорудованном для этих целей водоёме в районе улицы Чичерина в Уссурийске. На месте происшествия работают специальные службы", — указано в сообщении.
Ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, прокуратура призывает родителей и законных представителей детей провести с ними профилактические беседы о правилах безопасности.
А ранее Life.ru писал, что сотрудники МЧС ищут тело 9-летнего ребёнка, утонувшего в Томской области. Мальчик купался с 16-летней сестрой в месте, которое не предназначено для этого. Ребёнка ещё не нашли.
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