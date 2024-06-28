Мальчика на глазах у сестры унесло течением реки под Томском, поиски идут второй день

Спасатели МЧС прочёсывают берег и акваторию реки Шегарки близ населённого пункта Федораевка. Предположительно, там утонул 9-летний мальчик, который 27 июня отправился вместе с 16-летней сестрой и друзьями купаться в место, не предназначенное для этого. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Жаркий день мальчик с друзьями решил провести на пляже на берегу реки, отправился он туда с сестрой. Купаясь, он не рассчитал свои силы и не справился с течением, сестра увидела, как его уносило по руслу реки, и сообщила об этом взрослым", — рассказали в МЧС.

Спасатели вторые сутки обследуют берег и акваторию реки Шегарки в поисках тела ребёнка, однако результатов на данный момент нет.