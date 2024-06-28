Мальчика на глазах у сестры унесло течением реки под Томском, поиски идут второй день
Сотрудники МЧС ищут тело 9-летнего ребёнка, утонувшего в Томской области
МЧС ведёт поиски 9-летнего ребёнка, которого унесло течением в Томской области. Фото © Telegram / МЧС России
Спасатели МЧС прочёсывают берег и акваторию реки Шегарки близ населённого пункта Федораевка. Предположительно, там утонул 9-летний мальчик, который 27 июня отправился вместе с 16-летней сестрой и друзьями купаться в место, не предназначенное для этого. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Жаркий день мальчик с друзьями решил провести на пляже на берегу реки, отправился он туда с сестрой. Купаясь, он не рассчитал свои силы и не справился с течением, сестра увидела, как его уносило по руслу реки, и сообщила об этом взрослым", — рассказали в МЧС.
Спасатели вторые сутки обследуют берег и акваторию реки Шегарки в поисках тела ребёнка, однако результатов на данный момент нет.
Ранее двое детей утонули в Изобильненском округе Ставропольского края во время купания в запрещённом для плавания месте. Они зашли в воду Правоегорлыкского канала, но не смогли справиться с течением. Мальчикам было 10 и 16 лет.