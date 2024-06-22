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22 июня, 12:58

Двое детей утонули во время купания в Ставропольском крае

В Изобильненском округе Ставропольского края утонули двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе местного следственного комитета.

Двое детей утонули во время купания в Ставропольском крае. Видео © Telegram / СУ СКР по Ставропольскому краю

По версии следствия, накануне вечером мальчики 10 и 16 лет решили искупаться в запрещённом для плавания месте, а именно в Правоегорлыкском канале посёлка Новоизобильный. Они зашли в воду, но не смогли справиться с течением.

"В настоящее время следователем СК России назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются очевидцы", — сообщили в СК.

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Ранее Life.ru сообщал, что на реке Сылве в Кунгурском муниципальном округе Пермского края сбежавший с друзьями из оздоровительного лагеря подросток утонул в реке. Оказавшись в воде, юноша начал тонуть и цепляться за товарищей, те отплыли от него, и в итоге мальчика унесло сильным течением. Тело ребёнка нашли спустя сутки.

Обложка ©

Telegram / СУ СКР по Ставропольскому краю

Александра Мышляева
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