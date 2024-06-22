В Изобильненском округе Ставропольского края утонули двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе местного следственного комитета.

Двое детей утонули во время купания в Ставропольском крае. Видео © Telegram / СУ СКР по Ставропольскому краю

По версии следствия, накануне вечером мальчики 10 и 16 лет решили искупаться в запрещённом для плавания месте, а именно в Правоегорлыкском канале посёлка Новоизобильный. Они зашли в воду, но не смогли справиться с течением.