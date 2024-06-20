В Прикамье найдено тело утонувшего после побега из детского лагеря подростка

Спасатели нашли тело пропавшего подростка, который сбежал из детского лагеря и утонул в реке Сылве в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В МЧС рассказали, что погибший подросток не умел плавать, но всё равно решил прыгнуть в воду. Для установления точной причины смерти мальчика следователи назначат судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал Life.ru, трагедия произошла на реке Сылве в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. Мальчик вместе с двумя друзьями сбежал из детского лагеря во время тихого часа, после чего дети отправились купаться. Оказавшись в воде, юноша начал тонуть и цепляться за товарищей, те отплыли от него, и в итоге подростка унесло сильным течением.