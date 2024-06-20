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20 июня, 09:07

В Прикамье найдено тело утонувшего после побега из детского лагеря подростка

Кадр с реки, где утонул сбежавший из детского лагеря подросток. Обложка © Telegram / МЧС России

Кадр с реки, где утонул сбежавший из детского лагеря подросток. Обложка © Telegram / МЧС России

Спасатели нашли тело пропавшего подростка, который сбежал из детского лагеря и утонул в реке Сылве в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Кадры с реки, где утонул сбежавший из детского лагеря подросток. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю

"Водолазы извлекли из реки Сылвы тело 15-летнего подростка", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС рассказали, что погибший подросток не умел плавать, но всё равно решил прыгнуть в воду. Для установления точной причины смерти мальчика следователи назначат судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

Кадр с реки, где утонул сбежавший из детского лагеря подросток. Фото © Telegram / МЧС России

Кадр с реки, где утонул сбежавший из детского лагеря подросток. Фото © Telegram / МЧС России

Как сообщал Life.ru, трагедия произошла на реке Сылве в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. Мальчик вместе с двумя друзьями сбежал из детского лагеря во время тихого часа, после чего дети отправились купаться. Оказавшись в воде, юноша начал тонуть и цепляться за товарищей, те отплыли от него, и в итоге подростка унесло сильным течением.

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Наталья Исакова
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