В Прикамье найдено тело утонувшего после побега из детского лагеря подростка
Кадр с реки, где утонул сбежавший из детского лагеря подросток. Обложка © Telegram / МЧС России
Спасатели нашли тело пропавшего подростка, который сбежал из детского лагеря и утонул в реке Сылве в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Кадры с реки, где утонул сбежавший из детского лагеря подросток. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю
"Водолазы извлекли из реки Сылвы тело 15-летнего подростка", — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС рассказали, что погибший подросток не умел плавать, но всё равно решил прыгнуть в воду. Для установления точной причины смерти мальчика следователи назначат судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.
Кадр с реки, где утонул сбежавший из детского лагеря подросток. Фото © Telegram / МЧС России
Как сообщал Life.ru, трагедия произошла на реке Сылве в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. Мальчик вместе с двумя друзьями сбежал из детского лагеря во время тихого часа, после чего дети отправились купаться. Оказавшись в воде, юноша начал тонуть и цепляться за товарищей, те отплыли от него, и в итоге подростка унесло сильным течением.