"Цеплялся за друзей": В Пермском крае сбежавший из лагеря подросток утонул в реке

В Пермском крае детская забава обернулась трагедией: сбежавший из оздоровительного лагеря подросток утонул в реке. По информации kp.ru, его тело ищут спасатели.

Подросток сбежал из лагеря вместе с друзьями во время тихого часа. По словам источников, в учреждении довольно серьёзная охрана, поэтому как ребята могли улизнуть незамеченными, остаётся загадкой.

Сбежавшие мальчишки спустились по склону и вышли к деревне Песчанке, где протекает река Сылва. Местные жители утверждают, что она не слишком глубокая — воды так мало, что дно по всей ширине реки можно увидеть, стоя на берегу.

"В то же время там есть ямы глубиной выше человека среднего роста. В общем, ребята то ли решили просто искупаться, то ли переплыть речку, но, оказавшись в воде, один парень начал тонуть. Испугавшись, он стал цепляться за друзей, тем самым топя и их, поэтому те отплывали от него, и в конечном счёте мальчика унесло сильным течением", — сообщил источник.