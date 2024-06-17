МЧС: В Мурманской области ищут пилота гидроплана, упавшего в озеро

В ведомстве отметили, что вылет гидроплана "Орион-11" был несанкционированным, с нарушениями правил полёта и подготовки к ним. Аппарат упал в районе населённого пункта Тик-Губа, сейчас он находится на глубине четырёх-пяти метров. Работают 19 специалистов и восемь единиц техники.