МЧС: В Мурманской области ищут пилота гидроплана, упавшего в озеро
Рухнувший в озеро гидроплан "Орион-11". Обложка © Telegram / МЧС России
Гидроплан потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области. Идут поиски пилота, сообщили в МЧС РФ.
В ведомстве отметили, что вылет гидроплана "Орион-11" был несанкционированным, с нарушениями правил полёта и подготовки к ним. Аппарат упал в районе населённого пункта Тик-Губа, сейчас он находится на глубине четырёх-пяти метров. Работают 19 специалистов и восемь единиц техники.
Ранее Life.ru рассказывал, как легкомоторный самолёт вынужденно сел на трассе в Мурманской области. В результате инцидента никто не пострадал.