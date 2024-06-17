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17 июня, 04:27

МЧС: В Мурманской области ищут пилота гидроплана, упавшего в озеро

Рухнувший в озеро гидроплан "Орион-11". Обложка © Telegram / МЧС России

Рухнувший в озеро гидроплан "Орион-11". Обложка © Telegram / МЧС России

Гидроплан потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области. Идут поиски пилота, сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что вылет гидроплана "Орион-11" был несанкционированным, с нарушениями правил полёта и подготовки к ним. Аппарат упал в районе населённого пункта Тик-Губа, сейчас он находится на глубине четырёх-пяти метров. Работают 19 специалистов и восемь единиц техники.

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Ранее Life.ru рассказывал, как легкомоторный самолёт вынужденно сел на трассе в Мурманской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Артур Лапсаков
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