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11 июня, 13:59

Легкомоторный самолёт вынужденно сел на трассе в Мурманской области

Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

В Мурманской области легкомоторный самолёт Cessna совершил вынужденную посадку на трассе "Кола" – "Лотта". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки легкомоторного самолёта в Мурманской области", — говорится в сообщении.

Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, самолёту пришлось сесть из-за отказа техники. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.

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Недавно пассажирский легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку в Московской области. Пилота задержали до выяснения обстоятельств. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за проблем с топливом. А накануне лёгкое судно потерпело крушение в Яшкульском районе Калмыкии. Во время падения борт задел опору ЛЭП, информации о пострадавших нет.

Александра Мышляева
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