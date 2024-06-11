Легкомоторный самолёт вынужденно сел на трассе в Мурманской области
Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
В Мурманской области легкомоторный самолёт Cessna совершил вынужденную посадку на трассе "Кола" – "Лотта". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки легкомоторного самолёта в Мурманской области", — говорится в сообщении.
Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
По предварительным данным, самолёту пришлось сесть из-за отказа техники. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.
Недавно пассажирский легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку в Московской области. Пилота задержали до выяснения обстоятельств. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за проблем с топливом. А накануне лёгкое судно потерпело крушение в Яшкульском районе Калмыкии. Во время падения борт задел опору ЛЭП, информации о пострадавших нет.