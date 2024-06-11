Легкомоторный самолёт вынужденно сел на трассе в Мурманской области

В Мурманской области легкомоторный самолёт Cessna совершил вынужденную посадку на трассе "Кола" – "Лотта". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки легкомоторного самолёта в Мурманской области", — говорится в сообщении.

Самолёт вынужденно сел на трассу в Мурманской области. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, самолёту пришлось сесть из-за отказа техники. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.