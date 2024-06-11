ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 12:21

В Финляндии у пассажирского самолёта отказал GPS при заходе на посадку вблизи границы с РФ

Yle: Самолёт Finnair не смог приземлиться в Йоэнсуу из-за сбоя в работе GPS

Самолёт компании Finnair, совершавший рейс из Хельсинки, из-за нестабильной работы GPS не смог приземлиться в городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от границы Финляндии с Россией. Об этом говорится в материале общественного вещателя Yle.

"Рейс авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Йоэнсуу, не смог приземлиться во вторник утром. Самолёт должен был приземлиться в 7:40 утра (совпадает с московским. — Прим. Life.ru), но в итоге был вынужден повернуть обратно в Хельсинки", — сказано в публикации.

Представитель компании Fintraffic, отвечающей за организацию транспортного движения, уточнил, что проблема была вызвана сбоем работы GPS. Лайнер в течение пятнадцати минут находился в воздухе, ожидая, что сигнал восстановится.

Бывшая первая леди Малави была на борту разбившегося в Африке самолёта
Бывшая первая леди Малави была на борту разбившегося в Африке самолёта

Напомним, в последнее время в Европе начали обвинять РФ в якобы влиянии на работу GPS в районах, граничащих с нашей страной. На это жаловались, например, в Польше, Швеции, Финляндии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / astudio

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Финляндия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров