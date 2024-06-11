В Финляндии у пассажирского самолёта отказал GPS при заходе на посадку вблизи границы с РФ

Самолёт компании Finnair, совершавший рейс из Хельсинки, из-за нестабильной работы GPS не смог приземлиться в городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от границы Финляндии с Россией. Об этом говорится в материале общественного вещателя Yle.

"Рейс авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Йоэнсуу, не смог приземлиться во вторник утром. Самолёт должен был приземлиться в 7:40 утра (совпадает с московским. — Прим. Life.ru), но в итоге был вынужден повернуть обратно в Хельсинки", — сказано в публикации.

Представитель компании Fintraffic, отвечающей за организацию транспортного движения, уточнил, что проблема была вызвана сбоем работы GPS. Лайнер в течение пятнадцати минут находился в воздухе, ожидая, что сигнал восстановится.