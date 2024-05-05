Финский министр обвинила Россию в сбоях GPS
Yle: Глава МИД Финляндии Валтонен считает РФ виновной в сбоях в работе GPS
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elina.m.valtonen
Россия причастна к помехам GPS в районе Финского залива, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
По её словам, которые приводит Yle, масштабы помех в сигнале расширились после начала спецоперации, а также во многом изменили свою форму.
Ранее с предложением отрезать России доступ к Калининграду выступил финский политолог и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мика Аалтола. По его мнению, это будет достойный ответ России за якобы рукотворные помехи в работе GPS.