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5 мая, 04:43

Финский министр обвинила Россию в сбоях GPS

Yle: Глава МИД Финляндии Валтонен считает РФ виновной в сбоях в работе GPS

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elina.m.valtonen

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elina.m.valtonen

Россия причастна к помехам GPS в районе Финского залива, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

По её словам, которые приводит Yle, масштабы помех в сигнале расширились после начала спецоперации, а также во многом изменили свою форму.

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Ранее с предложением отрезать России доступ к Калининграду выступил финский политолог и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мика Аалтола. По его мнению, это будет достойный ответ России за якобы рукотворные помехи в работе GPS.

Лариса Сафронова
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