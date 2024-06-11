ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 11:33

Бывшая первая леди Малави была на борту разбившегося в Африке самолёта

Военные и спасатели на месте обнаружения обломков самолёта с первыми лицами Малави. Фото © Malawi24

Военные и спасатели на месте обнаружения обломков самолёта с первыми лицами Малави. Фото © Malawi24

Бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи тоже была в числе пассажиров воздушного судна, потерпевшего крушение в Африке 10 июня. Об этом сообщает портал Malawi24 со ссылкой на полётную документацию.

Сам самолёт принадлежал армии Малави. На его борту было девять человек, в том числе вице-президент Саулос Чилима.

Местные СМИ уточняют, что Патрисия Мулузи была замужем за президентом Малави Бакили Мулузи, который возглавлял страну с 1994 по 2004 год. Как она оказалась на борту и куда направлялся самолёт, пока не известно.

Глава Малави подтвердил гибель вице-президента Чилимы в авиакатастрофе
Глава Малави подтвердил гибель вице-президента Чилимы в авиакатастрофе

Напомним, что самолёт с вице-президентом перестал отображаться на радиолокаторах вечером 10 июня после вылета из столицы страны — города Лилонгве. О конечной точке запланированного маршрута не сообщалось. А сегодня спасатели обнаружили обломки пропавшего самолёта. Выживших, по предварительным данным, нет.

Марина Калегина
  • Новости
  • Африка
  • Авиакатастрофы
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров