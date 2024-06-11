Бывшая первая леди Малави была на борту разбившегося в Африке самолёта
Военные и спасатели на месте обнаружения обломков самолёта с первыми лицами Малави. Фото © Malawi24
Бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи тоже была в числе пассажиров воздушного судна, потерпевшего крушение в Африке 10 июня. Об этом сообщает портал Malawi24 со ссылкой на полётную документацию.
Сам самолёт принадлежал армии Малави. На его борту было девять человек, в том числе вице-президент Саулос Чилима.
Местные СМИ уточняют, что Патрисия Мулузи была замужем за президентом Малави Бакили Мулузи, который возглавлял страну с 1994 по 2004 год. Как она оказалась на борту и куда направлялся самолёт, пока не известно.
Напомним, что самолёт с вице-президентом перестал отображаться на радиолокаторах вечером 10 июня после вылета из столицы страны — города Лилонгве. О конечной точке запланированного маршрута не сообщалось. А сегодня спасатели обнаружили обломки пропавшего самолёта. Выживших, по предварительным данным, нет.