Бывшая первая леди Малави была на борту разбившегося в Африке самолёта

Бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи тоже была в числе пассажиров воздушного судна, потерпевшего крушение в Африке 10 июня. Об этом сообщает портал Malawi24 со ссылкой на полётную документацию.

Сам самолёт принадлежал армии Малави. На его борту было девять человек, в том числе вице-президент Саулос Чилима.

Местные СМИ уточняют, что Патрисия Мулузи была замужем за президентом Малави Бакили Мулузи, который возглавлял страну с 1994 по 2004 год. Как она оказалась на борту и куда направлялся самолёт, пока не известно.