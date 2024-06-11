Глава Малави подтвердил гибель вице-президента Чилимы в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб при крушении самолёта. Об этом сообщил глава страны Лазарус Чаквера, его заявление транслировал time360.

"Спасатели обнаружили самолёт полностью разрушившимся в результате катастрофы. Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли", — сообщил президент.