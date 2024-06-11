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11 июня, 10:52

Глава Малави подтвердил гибель вице-президента Чилимы в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима. Обложка © Sgt. P. Behringer / U.S. Army Southern European Task Force, Africa

Вице-президент Малави Саулос Чилима. Обложка © Sgt. P. Behringer / U.S. Army Southern European Task Force, Africa

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб при крушении самолёта. Об этом сообщил глава страны Лазарус Чаквера, его заявление транслировал time360.

"Спасатели обнаружили самолёт полностью разрушившимся в результате катастрофы. Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли", — сообщил президент.

Напомним, что борт, которым летел вице-президент Чилима, пропал с радаров вечером 10 июня после того, как вылетел из столицы Лилонгве. Помимо него в самолёте было ещё девять человек. Пункт назначения рейса не озвучивался. Президент Чаквера немедленно распорядился о проведении спасательной операции, но предположения о гибели всех находившихся в самолёте начали звучать почти сразу. А сегодня обломки транспорта были найдены спасателями.

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Юрий Лысенко
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