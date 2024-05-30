США не пожелали почтить память президента Ирана на Генассамблее ООН

США решили бойкотировать намеченное на четверг, 30 мая, заседание Генассамблеи ООН в память о погибшем иранском президенте Эбрахиме Раиси. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы не будем присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве. <...> ООН должна поддерживать народ Ирана, а не увековечивать память его угнетателя, пребывавшего у власти на протяжении десятилетий", — объяснил анонимный американский чиновник, добавив, что Раиси причастен к многочисленным ужасающим нарушениям прав человека.