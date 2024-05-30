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Регион
30 мая, 01:30

США не пожелали почтить память президента Ирана на Генассамблее ООН

Reuters: США бойкотируют заседание ГА ООН в память о лидере Ирана Раиси

США решили бойкотировать намеченное на четверг, 30 мая, заседание Генассамблеи ООН в память о погибшем иранском президенте Эбрахиме Раиси. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы не будем присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве. <...> ООН должна поддерживать народ Ирана, а не увековечивать память его угнетателя, пребывавшего у власти на протяжении десятилетий", — объяснил анонимный американский чиновник, добавив, что Раиси причастен к многочисленным ужасающим нарушениям прав человека.

Между тем в Генассамблее существует традиция собираться и отдавать дань уважения любому ушедшему из жизни действующему главе государства. На памятной церемонии прозвучат речи о трагически погибшем иранском лидере.

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Напомним, о крушении вертолёта Эбрахима Раиси стало известно 19 мая. Экипаж перестал выходить на связь в районе ирано-азербайджанской границы, поиски затянулись из-за плохих погодных условий. В итоге вертолёт нашли полностью сгоревшим, никто не выжил. Именно погода, а также технические проблемы на данный момент называются в качестве причин трагедии. Пост Раиси занял первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Согласно конституции Ирана нового главу государства должны избрать в течение 50 дней.

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Shutterstock / FOTODOM / Nexus 7

Лариса Сафронова
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