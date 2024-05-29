В Иране снова заговорили о причине крушения вертолёта Раиси — и это точно не диверсия

Вероятность диверсии как причины крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси исключена, следует из второго отчёта Генштаба ВС Исламской Республики по итогам расследования катастрофы. Такой вывод был сделан по результатам исследования специалистами частей воздушного судна и характера их разброса.

"Исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полёта или за несколько секунд до столкновения [вертолёта] со склоном возвышенности", — приводит выдержку из заявления телеканал IRIB.