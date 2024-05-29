В Иране снова заговорили о причине крушения вертолёта Раиси — и это точно не диверсия
Генштаб ВС Ирана исключил, что вертолёт президента Раиси рухнул из-за диверсии
Работа спасателей на месте крушения вертолёта Эбрахима Раиси в Иране. Обложка © ТАСС / EPA / MOJ NEWS / AZIN HAGHIGHI
Вероятность диверсии как причины крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси исключена, следует из второго отчёта Генштаба ВС Исламской Республики по итогам расследования катастрофы. Такой вывод был сделан по результатам исследования специалистами частей воздушного судна и характера их разброса.
"Исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полёта или за несколько секунд до столкновения [вертолёта] со склоном возвышенности", — приводит выдержку из заявления телеканал IRIB.
Кроме того, эксперты не обнаружили следов работы средств радиоэлектронной борьбы. Последний раз экипаж выходил на связь за 69 секунд до трагедии. Подчёркивается, что основная причина аварии пока не установлена и "анализ информации будет продолжаться".
Напомним, 19 мая стало известно о крушении вертолёта Эбрахима Раиси. Воздушное судно перестало выходить на связь в районе ирано-азербайджанской границы, его поиски затянулись из-за плохих погодных условий. В итоге вертолёт нашли полностью сгоревшим, никто не выжил. Именно погода, а также технические проблемы на данный момент называются причинами трагедии. Пост Раиси занял первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Согласно Конституции Ирана, нового главу государства изберут в течение 50 дней.