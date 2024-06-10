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10 июня, 18:23

Глава Малави поручил начать поиски пропавшего самолёта с вице-президентом

Президент Малави Лазарус Чаквера. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Президент Малави Лазарус Чаквера. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Президент Малави Лазарус Чаквера приказал немедленно провести поисково-спасательную операцию для установления местонахождения самолёта с премьером страны Саулосом Чилимой, который исчез с радаров после вылета. О поручении политика говорится в заявлении кабмина африканского государства.

"Президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна", — гласит сообщение.

Малавийские власти не теряют надежды и продолжают попытки установить контакт с исчезнувшим бортом. Однако пока все старания безрезультатны.

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Самолёт с вице-премьером перестал отображаться на радиолокаторах вечером 10 июня после вылета из столицы страны — города Лилонгве. Вместе с Чилимой на борту находилось ещё девять человек. О конечной точке запланированного маршрута не сообщалось. Не исключено, что он мог погибнуть.

Илья Пушкарев
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