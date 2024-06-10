Глава Малави поручил начать поиски пропавшего самолёта с вице-президентом

Президент Малави Лазарус Чаквера приказал немедленно провести поисково-спасательную операцию для установления местонахождения самолёта с премьером страны Саулосом Чилимой, который исчез с радаров после вылета. О поручении политика говорится в заявлении кабмина африканского государства.

"Президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна", — гласит сообщение.

Малавийские власти не теряют надежды и продолжают попытки установить контакт с исчезнувшим бортом. Однако пока все старания безрезультатны.