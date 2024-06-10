СМИ не исключили гибель вице-президента Малави после пропажи самолёта с радаров

Самолёт с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой мог разбиться после пропажи с радаров. Об этом сообщает Nyasa Times.

Уточняется, что трагедия могла случиться в лесу Чикангава. По информации СМИ, политик направлялся на траурную церемонию по случаю гибели юриста Ральфа Касамбара, но из-за непогоды самолёт не смог сесть и вылетел обратно, позже воздушное судно пропало с радаров.

Власти пока не подтвердили информацию. Кроме того, нет данных о точном количестве пассажиров на борту и уточнений, был ли это самолёт или вертолёт. Администрация президента смогла подтвердить только факт пропажи борта, также в офисе политика отменили запланированные визиты на Багамы и в Швейцарию.