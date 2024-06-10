В Африке пропал с радаров самолёт с вице-президентом Малави
Вице-президент Малави Саулос Чилима. Обложка © Sgt. P. Behringer / U.S. Army Southern European Task Force, Africa
Самолёт, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с радаров после вылета из столицы страны — Лилонегве. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление президентской канцелярии.
На борту воздушного судна помимо Чилимы находятся ещё девять человек из его ближайшего окружения. Куда и откуда направлялся борт, не сообщается. Другие подробности неизвестны.
Малави — страна в Юго-Восточной Африке, не имеющая выхода к морю. Её численность населения — более 20 миллионов человек. Чилима является вице-президентом Малави с 31 мая 2014 года.
Напомним, что 19 мая вертолёт с иранским президентом Эбрахимом Раиси потерпел крушение у границы с Азербайджаном. Помимо Раиси в нём находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Среди причин трагедии назвали непогоду и технические неполадки в вертолёте.