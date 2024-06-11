ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 10:35

Спасатели нашли обломки самолёта вице-президента Малави

Вице-президент Малави Саулос Чилима. Обложка © Sgt. P. Behringer / U.S. Army Southern European Task Force, Africa

Вице-президент Малави Саулос Чилима. Обложка © Sgt. P. Behringer / U.S. Army Southern European Task Force, Africa

Спасатели обнаружили обломки пропавшего самолёта вице-президента Малави Саулоса Чилимы. Об этом сообщает AFP.

Поиски велись всю ночь и утро.

Песков: Путин пользуется надёжной отечественной авиатехникой
Песков: Путин пользуется надёжной отечественной авиатехникой

Напомним, что самолёт с вице-президентом перестал отображаться на радиолокаторах вечером 10 июня после вылета из столицы страны — города Лилонгве. Вместе с Чилимой на борту находилось ещё девять человек. О конечной точке запланированного маршрута не сообщалось. Президент Малави Лазарус Чаквера приказал немедленно провести поисково-спасательную операцию. Не исключено, что находящиеся на борту могли погибнуть.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров