Спасатели нашли обломки самолёта вице-президента Малави
Вице-президент Малави Саулос Чилима. Обложка © Sgt. P. Behringer / U.S. Army Southern European Task Force, Africa
Спасатели обнаружили обломки пропавшего самолёта вице-президента Малави Саулоса Чилимы. Об этом сообщает AFP.
Поиски велись всю ночь и утро.
Напомним, что самолёт с вице-президентом перестал отображаться на радиолокаторах вечером 10 июня после вылета из столицы страны — города Лилонгве. Вместе с Чилимой на борту находилось ещё девять человек. О конечной точке запланированного маршрута не сообщалось. Президент Малави Лазарус Чаквера приказал немедленно провести поисково-спасательную операцию. Не исключено, что находящиеся на борту могли погибнуть.