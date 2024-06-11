Песков: Путин пользуется надёжной отечественной авиатехникой
Президент России Владимир Путин для передвижения использует надёжную отечественную авиатехнику, которая подвергается "специальному обслуживанию". Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент России пользуется отечественной авиатехникой, это очень надёжная авиатехника", — сказал Песков, комментируя крушения воздушных бортов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилимы.
Представитель Кремля подчеркнул, что и любая другая техника в России контролируется на должном уровне. По словам Пескова, для этого и существуют жёсткие стандарты.
Напомним, о крушении вертолёта Раиси стало известно 19 мая. Связь с экипажем пропала в районе ирано-азербайджанской границы, поиски шли долго из-за плохих погодных условий. В итоге воздушное судно нашли полностью сгоревшим, никто не выжил. Накануне стало известно, что самолёт вице-президента Малави Саулоса Чилимы пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонегве. СМИ не исключают, что он мог погибнуть в результате крушения.
Life.ru