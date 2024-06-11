Песков: Путин пользуется надёжной отечественной авиатехникой

Президент России Владимир Путин для передвижения использует надёжную отечественную авиатехнику, которая подвергается "специальному обслуживанию". Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент России пользуется отечественной авиатехникой, это очень надёжная авиатехника", — сказал Песков, комментируя крушения воздушных бортов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилимы.