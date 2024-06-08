Легкомоторный самолёт с пассажирами экстренно приземлился на шоссе в Подмосковье

Пассажирский легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку в Московской области. Как сообщает SHOT , инцидент произошёл в районе Лыткарино на Тураевском шоссе.

По данным телеграм-канала, незапланированная посадка прямо на шоссе случилась в районе 16:40 по мск. На борту находилось три человека, никто не пострадал. Пилота задержали до выяснения обстоятельств. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за проблем с топливом. Известно, что самолёт совершал экскурсионный перелёт.