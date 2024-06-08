Легкомоторный самолёт с пассажирами экстренно приземлился на шоссе в Подмосковье
SHOT: Самолёт Piper совершил аварийную посадку на шоссе в подмосковном Лыткарине
Пассажирский легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку в Московской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в районе Лыткарино на Тураевском шоссе.
В Подмосковье легкомоторный самолёт экстренно приземлился на шоссе. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, незапланированная посадка прямо на шоссе случилась в районе 16:40 по мск. На борту находилось три человека, никто не пострадал. Пилота задержали до выяснения обстоятельств. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за проблем с топливом. Известно, что самолёт совершал экскурсионный перелёт.
Ранее Life.ru рассказывал, как воздушному судну авиакомпании "Россия" пришлось совершить экстренную посадку в Минводах из-за утечки топлива. А в аэропорту Екатеринбурга самолёт "Уральских авиалиний" наехал на человека.
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