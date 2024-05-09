Летевший из Котласа пассажирский самолёт экстренно сел в Кирове
Летевший из Котласа самолёт совершил вынужденную посадку в Кирове из-за неполадок
Летевший из города Котлас Архангельской области пассажирский самолёт экстренно сел в Кирове из-за неполадок с шасси. Об этом сообщает Центральное следственное управление на транспорте СК РФ.
Летевший из Котласа самолёт экстренно сел в Кирове из-за неполадок с шасси. Видео © Telegram / Центральное МСУТ СКР
"По предварительным данным, вечером 9 мая 2024 года пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Котлас – Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Кирова, так как при взлёте у воздушного судна не убиралась передняя стойка шасси", — сообщили в ведомстве.
На борту находилось 37 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал, а посадка прошла в штатном режиме. Обстоятельства и причины происшествия выясняют следователи Центрального МСУТ СК России.
Ранее Airbus A-321 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Москва – Оренбург, подал сигнал бедствия через полчаса после взлёта. Лайнер благополучно сел в столице. Причиной, как оказалось, стала разгерметизация кабины пилотов.
Telegram / Центральное МСУТ СКР