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9 мая, 20:35

Летевший из Котласа пассажирский самолёт экстренно сел в Кирове

Летевший из Котласа самолёт совершил вынужденную посадку в Кирове из-за неполадок

Летевший из города Котлас Архангельской области пассажирский самолёт экстренно сел в Кирове из-за неполадок с шасси. Об этом сообщает Центральное следственное управление на транспорте СК РФ.

Летевший из Котласа самолёт экстренно сел в Кирове из-за неполадок с шасси. Видео © Telegram / Центральное МСУТ СКР

"По предварительным данным, вечером 9 мая 2024 года пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Котлас – Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Кирова, так как при взлёте у воздушного судна не убиралась передняя стойка шасси", — сообщили в ведомстве.

На борту находилось 37 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал, а посадка прошла в штатном режиме. Обстоятельства и причины происшествия выясняют следователи Центрального МСУТ СК России.

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Ранее Airbus A-321 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Москва – Оренбург, подал сигнал бедствия через полчаса после взлёта. Лайнер благополучно сел в столице. Причиной, как оказалось, стала разгерметизация кабины пилотов.

Обложка ©

Telegram / Центральное МСУТ СКР

Оксана Попова
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