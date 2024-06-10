Легкомоторный самолёт упал в Калмыкии, задев опору ЛЭП
Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Яшкульском районе Калмыкии. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура. Судя по фото с места инцидента, воздушное судно задело опору ЛЭП. Информацию о жертвах прокуратура не приводит, сообщив лишь о проверке по факту происшествия.
Фото © Южная транспортная прокуратура
Фото © Южная транспортная прокуратура
Напомним, что буквально на днях пассажирский легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку в Московской области. Пилота задержали до выяснения обстоятельств. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за проблем с топливом.
Южная транспортная прокуратура