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10 июня, 06:02

Легкомоторный самолёт упал в Калмыкии, задев опору ЛЭП

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Яшкульском районе Калмыкии. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура. Судя по фото с места инцидента, воздушное судно задело опору ЛЭП. Информацию о жертвах прокуратура не приводит, сообщив лишь о проверке по факту происшествия.

Фото © Южная транспортная прокуратура

Фото © Южная транспортная прокуратура

Фото © Южная транспортная прокуратура

Фото © Южная транспортная прокуратура

Напомним, что буквально на днях пассажирский легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку в Московской области. Пилота задержали до выяснения обстоятельств. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за проблем с топливом.

Обложка ©

Южная транспортная прокуратура

Марина Калегина
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