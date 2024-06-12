Life.ru выяснил, кто летел на разбившемся на Урале вертолёте

На борту вертолёта Robinson R44, который потерпел крушение в Свердловской области, летела пара из посёлка Билимбай. Как сообщает SHOT, 39-летний пилот Игорь Ч. сейчас находится в состоянии средней степени тяжести, а 36-летняя Анжелика С. в крайне тяжёлом, оба в реанимации.