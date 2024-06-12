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12 июня, 18:45

Life.ru выяснил, кто летел на разбившемся на Урале вертолёте

SHOT: На потерпевшем крушение на Урале Robinson R44 летела пара из Билимбая

Место крушения вертолёта в посёлке Билимбай Свердловской области. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Место крушения вертолёта в посёлке Билимбай Свердловской области. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

На борту вертолёта Robinson R44, который потерпел крушение в Свердловской области, летела пара из посёлка Билимбай. Как сообщает SHOT, 39-летний пилот Игорь Ч. сейчас находится в состоянии средней степени тяжести, а 36-летняя Анжелика С. в крайне тяжёлом, оба в реанимации.

  • Место крушения вертолёта в посёлке Билимбай Свердловской области. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура
    Место крушения вертолёта в посёлке Билимбай Свердловской области. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура
  • Место крушения вертолёта в посёлке Билимбай Свердловской области. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура
    Место крушения вертолёта в посёлке Билимбай Свердловской области. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура
  • Место крушения вертолёта в посёлке Билимбай Свердловской области. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура
    Место крушения вертолёта в посёлке Билимбай Свердловской области. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура
  • Пара из Билимбая, которая летела на потерпевшем крушение вертолёте на Урале. Обложка © Telegram / SHOT
    Пара из Билимбая, которая летела на потерпевшем крушение вертолёте на Урале. Обложка © Telegram / SHOT

Место крушения вертолёта в посёлке Билимбай Свердловской области. Фото © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

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Тем временем следователи работают на месте случившегося, а Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку. В ведомстве уточнили, что пострадавшие находятся в больнице в Первоуральске.

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Напомним, лёгкий четырёхместный Robinson R44 жёстко сел у базы отдыха "Светофор" в посёлке Билимбай под Первоуральском вечером 12 июня. Причины случившегося сейчас выясняются.

Никита Осипов
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