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12 июня, 17:24

На Урале два человека пострадали во время жёсткой посадки вертолёта

SHOT: В Свердловской области два человека пострадали при посадке Robinson R44

В Свердловской области два человека пострадали во время жёсткой посадки вертолёта. Об этом в среду, 12 июня, сообщает SHOT.

По его данным, всё произошло пару часов назад. Лёгкий четырёхместный Robinson R44 сел у базы отдыха "Светофор" под Первоуральском. На борту находились два человека, их доставили в местную больницу. Сейчас выясняются причины случившегося.

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Ранее Life.ru писал, что в Мурманской области легкомоторный самолёт Cessna совершил вынужденную посадку на трассе. Предварительная причина — отказ техники. В результате никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JuliusKielaitis

Никита Осипов
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