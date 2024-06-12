На Урале два человека пострадали во время жёсткой посадки вертолёта

В Свердловской области два человека пострадали во время жёсткой посадки вертолёта. Об этом в среду, 12 июня, сообщает SHOT.

По его данным, всё произошло пару часов назад. Лёгкий четырёхместный Robinson R44 сел у базы отдыха "Светофор" под Первоуральском. На борту находились два человека, их доставили в местную больницу. Сейчас выясняются причины случившегося.