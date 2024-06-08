Стала известна причина аварийной посадки самолёта на дорогу в Подмосковье
ТАСС: Причиной посадки самолёта в Подмосковье стала неисправность двигателя
Самолёт Piper, который аварийно приземлился на трассе в Подмосковье. Обложка © Telegram / Лыткарино подслушано
Одной из причин аварийной посадки самолёта Piper в районе Лыткарино на Тураевском шоссе в Подмосковье стала неисправность двигателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Одна из основных причин аварийной посадки — неисправность двигателя самолёта", — рассказали агентству.
Как сообщил источник агентства, по предварительным данным, лётчик одолжил воздушное судно для прогулки у своего знакомого.
Напомним, вечером 8 июня пассажирский легкомоторный самолёт Piper совершил аварийную посадку в Московской области. На борту находилось три человека, никто не пострадал. Пилота задержали до выяснения обстоятельств.