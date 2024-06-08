Стала известна причина аварийной посадки самолёта на дорогу в Подмосковье

Одной из причин аварийной посадки самолёта Piper в районе Лыткарино на Тураевском шоссе в Подмосковье стала неисправность двигателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Одна из основных причин аварийной посадки — неисправность двигателя самолёта", — рассказали агентству.

Как сообщил источник агентства, по предварительным данным, лётчик одолжил воздушное судно для прогулки у своего знакомого.