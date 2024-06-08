Два самолёта столкнулись в аэропорту Пулково
В Пулково частное воздушное судно столкнулось с пассажирским самолётом SSJ-100
В петербургском аэропорту Пулково частное воздушное судно во время буксировки столкнулось с пассажирским самолётом SSJ-100. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
По данным телеграм-канала, оба самолёта получили повреждения, но незначительные. Пострадавших нет. Вылет частного рейса произойдёт в ближайшее время, аэропорт оплатит ремонтные работы. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее Life.ru писал, что пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как у самолёта в полёте загорелся двигатель. В салоне находилось 148 человек, обошлось без пострадавших: всех успешно эвакуировали и пересадили на другой борт.
ТАСС / Александр Демьянчук