Два самолёта столкнулись в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково частное воздушное судно во время буксировки столкнулось с пассажирским самолётом SSJ-100. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, оба самолёта получили повреждения, но незначительные. Пострадавших нет. Вылет частного рейса произойдёт в ближайшее время, аэропорт оплатит ремонтные работы. По факту случившегося проводится проверка.