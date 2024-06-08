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8 июня, 11:49

Два самолёта столкнулись в аэропорту Пулково

В Пулково частное воздушное судно столкнулось с пассажирским самолётом SSJ-100

В петербургском аэропорту Пулково частное воздушное судно во время буксировки столкнулось с пассажирским самолётом SSJ-100. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, оба самолёта получили повреждения, но незначительные. Пострадавших нет. Вылет частного рейса произойдёт в ближайшее время, аэропорт оплатит ремонтные работы. По факту случившегося проводится проверка.

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Ранее Life.ru писал, что пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как у самолёта в полёте загорелся двигатель. В салоне находилось 148 человек, обошлось без пострадавших: всех успешно эвакуировали и пересадили на другой борт.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Никонов
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