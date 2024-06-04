Самолёт Ан-26 с пассажирами выкатился за пределы ВПП в Красноярском крае

Самолёт Ан-26 авиакомпании "Красавиа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Диксон (на севере Красноярского края). Об этом сообщила во вторник, 4 июня, Западно-Сибирская транспортная прокуратура. На борту находилось 23 пассажира, о пострадавших из их числа не сообщается. Причины и обстоятельства авиапроисшествия установят эксперты.