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19 февраля, 07:19

Пришлось экстренно возвращаться: Пассажирский самолёт при взлёте задел освещение ВПП в Белграде

Пассажирский самолёт экстренно вернулся в аэропорт Белграда после ЧП на взлёте

Повреждения, полученные самолётом при взлёте в Белграде. Обложка © X / JACDEC /

Повреждения, полученные самолётом при взлёте в Белграде. Обложка © X / JACDEC /

Пассажирский самолёт Embraer 195LR, выполнявший рейс Белград — Дюссельдорф, экстренно вернулся в аэропорт вылета после аварии при взлёте. Как пишет портал Tango Six, лайнер врезался в элементы системы светосигнального оборудования взлётно-посадочной полосы и повредил фюзеляж.

Повреждения, полученные самолётом при взлёте в Белграде. Видео © X / JACDEC / FlightMode

По предварительным данным, причиной инцидента является то, что самолёт начал взлетать слишком рано. Кроме того, лайнер заходил на посадку со скоростью, превышающей норму на 74 км/ч, что может быть обусловлено вероятной поломкой закрылок. Сразу после экстренной посадки международный аэропорт Белграда примерно на час приостановил обслуживание лайнеров. Известно, что Embraer, попавший в аварию, принадлежит греческой авиакомпании Marathon Airlines, выполняющей полёты для сербской Air Serbia.

В самой Air Serbia указывают, что рейс вернулся в Белград "по техническим причинам". Подчёркивается, что "безопасность пассажиров ни разу не подвергалась угрозе".

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Ранее самолёт авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва — Стамбул, подал сигнал тревоги из-за пожара на борту. Лайнер благополучно вернулся в российскую столицу, а пассажиры отправились в Турцию на запасном самолёте.

Матвей Константинов
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