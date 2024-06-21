Родители утонувшей во время шторма в Сочи девушки выехали на опознание тела

Сотрудники МЧС обнаружили тело девушки накануне в Чёрном море, для уточнения её личности назначена экспертиза. По словам Ларисы, мать пропавшей уже выехала в Сочи около двух дней назад, а отец на автомобиле отправился туда сегодня. Вскрытие будет проводиться в Ростове-на-Дону, после чего состоится кремация, урну отправят в Усмань. Лариса добавила, что семья винит в трагедии молодого человека Дианы: он затащил девушку в воду во время шторма, хотя приятели отговаривали его.