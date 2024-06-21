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Родители утонувшей во время шторма в Сочи девушки выехали на опознание тела

21 июня, 16:30
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Унесённая волной в Сочи модель Диана Беляева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / __beldi_13_

Унесённая волной в Сочи модель Диана Беляева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / __beldi_13_

Из Липецкой области в Сочи выехали на опознание родители Дианы, чьё тело, предположительно, было найдено после шторма. Об этом порталу 360.ru рассказала близкая подруга семьи Лариса.

Сотрудники МЧС обнаружили тело девушки накануне в Чёрном море, для уточнения её личности назначена экспертиза. По словам Ларисы, мать пропавшей уже выехала в Сочи около двух дней назад, а отец на автомобиле отправился туда сегодня. Вскрытие будет проводиться в Ростове-на-Дону, после чего состоится кремация, урну отправят в Усмань. Лариса добавила, что семья винит в трагедии молодого человека Дианы: он затащил девушку в воду во время шторма, хотя приятели отговаривали его.

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Ранее сообщалось, что двадцатилетнюю девушку во время шторма 16 июня на пляже в Сочи огромной волной затянуло в пучину. Трагедия произошла на глазах у её возлюбленного. Спасатели смогли обнаружить тело погибшей только 20 июня. По предварительной информации, это модель Диана Беляева.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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