ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 19:03
33951

В Сочи спасатели нашли тело унесённой в море 20-летней девушки

SHOT: Обнаружено тело 20-летней девушки, которую унесло в море на пляже в Сочи

Унесённая волной в Сочи модель Диана Беляева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / __beldi_13_

Унесённая волной в Сочи модель Диана Беляева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / __beldi_13_

Спасатели обнаружили тело 20-летней девушки, которую недавно унесло в море на пляже "Ривьера" в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, еë нашли в нескольких километрах от места происшествия в Хостинском районе. Других подробностей не приводится.

Унесённая волной в Сочи модель сняла видео незадолго до трагедии
Унесённая волной в Сочи модель сняла видео незадолго до трагедии

Напомним, что девушку во время шторма 16 июня на пляже в Сочи огромной волной затянуло в пучину. Уточнялось, что трагедия произошла на глазах у её возлюбленного. Также сообщалось, что семья пропавшей написала заявление в полицию в Липецкой области, но в отделе в Краснодарском крае заявили, что дела нет, так как они не обратили внимания на обращение.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Сочи
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров