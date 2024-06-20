В Сочи спасатели нашли тело унесённой в море 20-летней девушки
SHOT: Обнаружено тело 20-летней девушки, которую унесло в море на пляже в Сочи
Унесённая волной в Сочи модель Диана Беляева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / __beldi_13_
Спасатели обнаружили тело 20-летней девушки, которую недавно унесло в море на пляже "Ривьера" в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, еë нашли в нескольких километрах от места происшествия в Хостинском районе. Других подробностей не приводится.
Напомним, что девушку во время шторма 16 июня на пляже в Сочи огромной волной затянуло в пучину. Уточнялось, что трагедия произошла на глазах у её возлюбленного. Также сообщалось, что семья пропавшей написала заявление в полицию в Липецкой области, но в отделе в Краснодарском крае заявили, что дела нет, так как они не обратили внимания на обращение.